Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.4 комментария
Стало известно о переводе танкера Eagle S на закрытую якорную стоянку в Финляндии
Задержанный в Финляндии танкер Eagle S решено перевести на закрытую стоянку для проведения следствия
Финская полиция переведет танкер Eagle S на новую якорную стоянку Свартбек, чтобы продолжить следственные действия по делу о повреждении кабеля Estlink 2.
Задержанный танкер Eagle S будет перемещен на закрытую якорную стоянку Свартбек, расположенную недалеко от порта Килпилахти в Порвоо, сообщает «Интерфакс». Перемещение судна связано с арестом, наложенным Национальным бюро расследований Финляндии. На время перевода досудебное расследование будет приостановлено.
По информации полиции, новое место стоянки позволит более эффективно проводить следственные мероприятия. Порт Килпилахти имеет связь с нефтеперерабатывающим заводом «Несте» в Порво, что добавляет стратегическое значение региону. На морском пути между портом и танкером введена беспилотная зона, как сообщается на сайте Flyk.
Таможенная служба Финляндии заявила, что Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, может принадлежать российскому теневому флоту. Ведется расследование возможного уклонения от санкций, что добавляет дополнительную сложность в деле о задержании танкера.
Ранее власти Финляндии начали расследование инцидента с отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющего страну с Эстонией, а финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией.
Кремль не стал комментировать задержание Финляндией нефтяного танкера по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2.