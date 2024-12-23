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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    74 комментария
    23 декабря 2024, 10:24 • Новости дня

    Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США призвал своих граждан отказаться от поездок и немедленно покинуть Белоруссию в связи с текущей ситуацией в стране, а также из-за риска задержаний и ограничений помощи со стороны посольства.

    Госдепартамент США заявил, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Белоруссии, следует как можно скорее покинуть страну, передает Газета.Ru.

    Ведомство также советует американцам воздержаться от планирования поездок в Белоруссию, следует из сообщения на сайте Госдепартамента США.

    Основные причины: риск задержания, продолжение поддержки Россией конфликта на Украине и ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в Белоруссии.

    Гражданам США рекомендуется избегать участия в публичных демонстрациях, также стоит воздержаться от ввоза электронных устройств в страну, так как белорусские службы могут мониторить электронные коммуникации и устройства. Кроме того, гражданам США также советуют регулярно пересматривать планы выезда на случай чрезвычайной ситуации.

    Напомним, 28 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился об эвакуации сотрудников правительства США и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, включая экстренные, приостановлены на неопределенный срок. Гражданам США в Белоруссии было рекомендовано покинуть страну и обратиться за помощью в консульства в соседних странах.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита Белоруссии станет важной частью новой ядерной доктрины страны, подчеркнув значение этого для безопасности союзника.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение.

    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    21 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

    «США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

    Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

    До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    21 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    @ crsreports.congress.gov

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные успешно протестировали гиперзвуковое оружие LRHW и высокоточную ракету PrSM для противостояния России и Китаю.

    Пентагон продемонстрировал успешные испытания новых систем вооружения, передает РИА «Новости».

    Комплекс LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) с гиперзвуковым боевым блоком прошел тестирование на мысе Канаверал во Флориде. Это первый полностью успешный пуск, завершившийся поражением учебной цели. До этого ракеты LRHW часто терпели неудачи на различных этапах полета.

    Комплекс Dark Eagle, состоящий из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки и ракеты AUR с боевым блоком C-HGB, способен развивать скорость до 5 Махов. Ориентировочная дальность действия превышает 2775 километров. Эти системы могут начать поступать на вооружение частей уже в ближайшее время.

    В будущем Dark Eagle станет частью комплекса Typhon, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk и многоцелевыми SM-6.

    Пентагон рассчитывает использовать системы в потенциальном конфликте с Китаем, чтобы разрушить зоны запрета доступа, которые НОАК может создать над Тайваньским проливом.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

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    23 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы

    Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

    Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

    Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».

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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    20 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет

    Дипломат Долгов: Россия стала неизмеримо сильнее, к Москве прислушиваются и учитывают ее интересы

    Дипломат: Россия отстаивает свои позиции в мире, не претендуя на чужой суверенитет
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Напомним, в четверг состоялись «Итоги года» с Владимиром Путиным. Свои вопросы задали и журналисты из недружественных стран.

    «Во время подведения итогов 2024 года Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свои ораторские способности. На каждый вопрос он отвечал четко и по делу, быстро переключался с военной тематики на экономическую и любую иную. Его не сбили даже откровенно провокационные заявления со стороны западных журналистов», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Конечно, в высказываниях корреспондентов США и Британии наш президент не услышал ничего нового. Они как всегда достаточно линейно пытались отработать «генеральную линию партии». Им было важно выбить Путина из колеи. Но лидер России сумел поставить их на место», – акцентирует он.

    «Он отвечал западным журналистам спокойно и уверенно. Глава государства четко разъяснил западным корреспондентам, что Москве нечего стесняться. За прошедшие десятилетия страна окрепла. Она стала неизмеримо сильнее и обрела настоящий суверенитет. Нас уважают, к нам прислушиваются, а наши интересы учитывают», – считает собеседник.

    «И в этом немалая заслуга Путина. Россия отстаивает свои позиции, при этом не претендуя на суверенитет других участников международных отношений. Данный факт выгодно отличает нас от тех же США. Именно поэтому все больше государств выступают за наращивание сотрудничества с Москвой», – отмечает дипломат.

    «На «Прямой линии» президент послал Вашингтону и Брюсселю очень важный сигнал: Россия не будет поступаться собственными интересами. Этот тезис он подкрепил и предложением о «высокотехнологичной дуэли» с использованием «Орешника», – заключил Долгов.

    Напомним, в четверг состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В течение четырех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы простых россиян и общался с журналистами. В их числе были и представители западных изданий.

    Так, корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что под руководством Путина Россия якобы ослабла, а также потерпела поражение в Сирии. Президент ответил представителю британского телеканала знаменитой цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он также подчеркнул, что Россия становится по-настоящему суверенным актором международных отношений.

    Что касается Сирии, лидер страны напомнил, что целью действий ВС России было недопущение создания в республике террористического анклава – и эта цель достигнута. При этом Москва рассчитывает на мир и спокойствие в республике и пытается поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.

    Незадолго до окончания трансляции корреспондент британской BBC спросил Путина о том, выполнил ли он завет первого президента страны Бориса Ельцина «беречь Россию». Глава государства ответил положительно, подчеркнув, что при нем страна отошла от «края пропасти».

    Говоря о военно-технических достижениях страны, Путин поделился новыми подробностями о ракете «Орешник». В ответ на сомнения западных экспертов о ее эффективности Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века». «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об основных темах, озвученных Путиным в рамках «Прямой линии».

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    22 декабря 2024, 23:33 • Новости дня
    Белоруссия и Россия открыли 10 новых авианаправлений

    Белоруссия и Россия запустили авиарейсы по 10 новым направлениям с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Белоруссия и Россия к 2024 году расширили авиасообщение, добавив 10 новых маршрутов, включая рейсы из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву.

    Как сообщает ТАСС, Белоруссия и Россия в 2023–2024 годах запустили авиасообщение по десяти новым направлениям. Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Новые рейсы соединяют Белоруссию с такими городами России, как Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самара, Челябинск и Махачкала.

    По словам Голуба, значительное внимание уделяется развитию областных аэропортов. В октябре прошлого года было открыто регулярное авиасообщение между аэропортом Гомеля и Москвой, а весной этого года Гомель соединили с Петербургом. Также Брест связан с Москвой. В планах на следующий год – запуск авиарейсов из Бреста в Петербург.

    Голуб подчеркнул, что вопрос открытия новых прямых авиасообщений активно обсуждается во время визитов губернаторов российских регионов в Белоруссию. Новые направления способствуют укреплению экономических и культурных связей между странами, расширяя возможности для путешествий и деловых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами по итогам визита Владимира Путина в Ханой. Россия и КНДР провели переговоры о запуске прямых авиарейсов между странами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

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    22 декабря 2024, 11:10 • Новости дня
    Белорусская армия приняла 15 новых средств РЭБ

    В Белоруссии приняли 15 новых носимых средств РЭБ для подавления БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусская армия в 2023 году ввела в строй пятнадцать новых носимых средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    Белорусская армия в текущем году приняла на вооружение 15 новых переносных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС. Об этом заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, полковник Александр Ноговицын. В интервью телекомпании «ВоенТВ» он подчеркнул, что эти средства предназначены для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов.

    По словам Ноговицына, новые устройства уже активно поставляются в подразделения армии в необходимом количестве. Полковник отметил, что их тактико-технические характеристики не уступают, а в некоторых аспектах даже превосходят зарубежные аналоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании сил радиоэлектронной борьбы на западной границе, а также поручил создать надежные средства связи военных с учетом уроков СВО на Украине. Белорусская военная промышленность работает над созданием ракет собственного производства, и скоро будет собрана «серьезная ракета».

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    21 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Рябков заверил в способности российского «Орешника» противостоять ПРО США

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Рябков заявил о полной уверенности России в своих вооружениях, комментируя слова президента России Владимира Путина относительно гипотетической дуэли между российским «Орешником» и американской системой противоракетной обороны, передает ТАСС.

    «Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», – подчеркнул Рябков.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

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    21 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Минобороны Китая обвинило США в дискредитации китайской армии

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон искажает информацию о военной политике КНР, вмешиваясь во внутренние дела страны, заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

    По его словам, доклад Пентагона неправильно интерпретирует национальную оборонную политику КНР и вмешивается во внутренние дела страны, передает ТАСС.

    Сяоган подчеркнул, что США распространяют нарратив о так называемой китайской угрозе, и выразил глубокое недовольство и решительный протест в связи с этим.

    Доклад Пентагона, опубликованный в среду, предполагает, что Китай способен к 2030 году развернуть свыше 1 тыс. ядерных боезарядов. По текущим оценкам, китайский ядерный арсенал включает более 600 боезарядов. Вашингтон также отмечает, что военно-морские силы Китая стали крупнейшими в мире и подчеркивает, что Пекин тратит на армию больше, чем заявляет официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР. Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ.

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    23 декабря 2024, 06:24 • Новости дня
    Песков: Импульсов для встречи Путина и Трампа не было

    Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков сообщил, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, несмотря на заявление последнего наладить диалог для урегулирования украинского конфликта.

    Предложений с американской стороны для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не было, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких реальных импульсов не было», – заявил Песков в ответ на вопрос о возможности встречи до инаугурации Трампа. Он подчеркнул, что на данный момент нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание встретиться с Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. В то время, как Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что он готов к разговору с будущим президентом США в любое время и согласен встретиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    23 декабря 2024, 10:57 • Новости дня
    Трамп процитировал Путина в речи об урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина во время заявления об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, выступая в воскресенье, процитировал российского лидера Владимира Путина о готовности к встрече с американским политиком, заявление было сделано в ходе прямой линии, передает РИА «Новости».

    В своей речи Трамп подчеркнул намерение закончить боевые действия на Украине, ссылаясь на высказывание Путина о его готовности к разговору.

    Трамп в свою очередь заявил, что уверен в способности урегулировать украинский конфликт в короткие сроки. Он неоднократно заявлял, что ему необходимо всего лишь один день для решения этого вопроса.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что не знает, когда встретится с Трампом, и не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов к встрече.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации.

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