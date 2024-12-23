Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.3 комментария
Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Белоруссию
Госдепартамент США призвал своих граждан отказаться от поездок и немедленно покинуть Белоруссию в связи с текущей ситуацией в стране, а также из-за риска задержаний и ограничений помощи со стороны посольства.
Госдепартамент США заявил, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Белоруссии, следует как можно скорее покинуть страну, передает Газета.Ru.
Ведомство также советует американцам воздержаться от планирования поездок в Белоруссию, следует из сообщения на сайте Госдепартамента США.
Основные причины: риск задержания, продолжение поддержки Россией конфликта на Украине и ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в Белоруссии.
Гражданам США рекомендуется избегать участия в публичных демонстрациях, также стоит воздержаться от ввоза электронных устройств в страну, так как белорусские службы могут мониторить электронные коммуникации и устройства. Кроме того, гражданам США также советуют регулярно пересматривать планы выезда на случай чрезвычайной ситуации.
Напомним, 28 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился об эвакуации сотрудников правительства США и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, включая экстренные, приостановлены на неопределенный срок. Гражданам США в Белоруссии было рекомендовано покинуть страну и обратиться за помощью в консульства в соседних странах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита Белоруссии станет важной частью новой ядерной доктрины страны, подчеркнув значение этого для безопасности союзника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение.