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Михалков получил штраф за нарушение в системе страхования
Суд в Москве оштрафовал Михалкова за нарушение сроков подачи отчетности по страховым взносам
Московский суд оштрафовал режиссера Никиту Михалкова на 300 рублей за несвоевременное предоставление сведений о страховых взносах в Академии кинематографического и театрального искусства, которую он основал.
В документах суда говорится: «Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1».
Отсутствие на судебном заседании не помешало вынесению решения, передает РИА «Новости».
Суд, исследовав доказательства, установил обстоятельства правонарушения и признал вину Михалкова как должностного лица в совершении административного правонарушения. Постановление о штрафе было вынесено еще в прошлом месяце.
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