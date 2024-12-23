Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Tекст: Дарья Григоренко

«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», – сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития машиностроения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

Он подчеркнул, что будущий год будет непростым из-за определенных причин, и отметил важность расширения традиционных рынков. В связи с этим Лукашенко указал на недавние визиты в Оман и Эмираты, а также на предстоящий визит в Китай, как часть стратегии по диверсификации рынков.

Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления. Напомним, 6 декабря Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.