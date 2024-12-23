«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».7 комментариев
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и предстоящем визите в Китай.
«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», – сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития машиностроения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.
Он подчеркнул, что будущий год будет непростым из-за определенных причин, и отметил важность расширения традиционных рынков. В связи с этим Лукашенко указал на недавние визиты в Оман и Эмираты, а также на предстоящий визит в Китай, как часть стратегии по диверсификации рынков.
Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления. Напомним, 6 декабря Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.