Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.0 комментариев
Путин: Москва и Минск наладили эффективную координацию во внешней и оборонной политике
Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства.
Приветствие в Минске зачитал посол РФ в республике Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».
«Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», – говорится в обращении.
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора заявил, что Союзное государство состоялось.