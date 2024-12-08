Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.18 комментариев
Лукашенко отметил успешность Союзного государства
Союзное государство состоялось, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора.
Лукашенко как председатель Высшего государственного совета Союзного государства обратился к народам обеих стран по случаю 25-летия Договора о Союзном государстве, передает ТАСС.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения», – указал он.
За прошедшие годы страны многократно могли убедиться в важности интеграции и взаимной поддержки.
Белорусский лидер напомнил, что ровно четверть века назад Белоруссия и Россия приняли судьбоносное решение, которое позволило преодолеть центробежные тенденции в экономике и социальной сфере. Он подчеркнул, что это решение открыло новый горизонт в отношениях между двумя странами и способствовало строительству общего союзного дома.
Президент России Владимир Путин заявлял, что практически все спорные вопросы с Белоруссией были согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки. Также Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии.