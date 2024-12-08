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    18 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 10:07 • Новости дня

    Лукашенко отметил успешность Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Союзное государство состоялось, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора.

    Лукашенко как председатель Высшего государственного совета Союзного государства обратился к народам обеих стран по случаю 25-летия Договора о Союзном государстве, передает ТАСС.

    «Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения», – указал он.

    За прошедшие годы страны многократно могли убедиться в важности интеграции и взаимной поддержки.

    Белорусский лидер напомнил, что ровно четверть века назад Белоруссия и Россия приняли судьбоносное решение, которое позволило преодолеть центробежные тенденции в экономике и социальной сфере. Он подчеркнул, что это решение открыло новый горизонт в отношениях между двумя странами и способствовало строительству общего союзного дома.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что практически все спорные вопросы с Белоруссией были согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки. Также Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии.

    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    7 декабря 2024, 16:11 • Новости дня
    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Минобороны Белоруссии: Комплекс «Орешник» будет размещен в ответ на ракеты США и Германии

    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

    Лагодюк заявил, что решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому военно-промышленному комплексу в сотрудничестве с российскими специалистами развивать систему «Орешник».

    Лагодюк подчеркнул, что специалисты Белоруссии активно участвуют в процессе развития комплекса, так как уровень локализации белорусских предприятий в этом проекте уже сейчас очень велик.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 14:05 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    Россия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в материалах к визиту российского президента Владимира Путина в Минск.

    Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать ключевым событием 2025 года, говорится в документах, передает ТАСС.

    На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий, в котором отдельным пунктом закреплено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

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    6 декабря 2024, 17:08 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор об объединенном рынке электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

    Церемония подписания договора о формировании объединенного рынка электроэнергии между Россией и Белоруссией прошла в Минске после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске, передает ТАСС.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии. Российский лидер заявил, что это позволит снизить цены для потребителей.

    Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

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    6 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Россия подготовила белорусские экипажи комплексов «Искандер»

    Шойгу сообщил о подготовке белорусских экипажей комплексов «Искандер»

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия завершила обучение белорусских военнослужащих для управления комплексами «Искандер», обеспечивая единую командную структуру.

    Россия завершила подготовку белорусских экипажей оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщает ТАСС со слов секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. По его словам, все аспекты, касающиеся применения ядерного оружия, находятся под единым командованием и руководством.

    На Первом канале Шойгу отметил, что обучение прошли также два российских экипажа, имея в виду самолеты. Таким образом, обе стороны теперь готовы к выполнению задач под единой координацией.

    Обучение белорусских и российских экипажей является частью более широких усилий по интеграции военных возможностей обеих стран. Это событие подчеркивает усиление военного сотрудничества между Россией и Белоруссией, особенно в контексте использования высокотехнологичных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2023 года Владимир Путин на саммите ОДКБ сделал крупные заявления о развитии ракетного потенциала. Сообщалось о строительстве в Белоруссии хранилища для тактического ядерного оружия, включая заряды для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщалось.

    Комплексы «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в России в десять раз превышает объемы стран НАТО.


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    6 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Лукашенко: Минск надеется на скорый запуск объединенного рынка газа и нефти с Россией
    Лукашенко: Минск надеется на скорый запуск объединенного рынка газа и нефти с Россией
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорейший запуск общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов между Белоруссией и Россией.

    Лукашенко, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске, заявил, что Белоруссия надеется на скорое создание объединенного рынка газа, нефти и нефтепродуктов с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что работа в данном направлении уже активно ведется.

    Кроме того, Лукашенко сообщил, что в пятницу планируется подписание договора о формировании объединенного рынка электроэнергии, что станет еще одним важным шагом на пути интеграции энергетических систем двух стран.

    В июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии.

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    6 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике»

    Глава МИД Белоруссии Рыженков заявил о серьезности слов Лукашенко о размещении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российской ракетной системы «Орешник» в республике следует воспринимать всерьез, несмотря на шутливую форму, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о готовности размещения в Белоруссии российской ракетной системы «Орешник». Он подчеркнул, что слова президента Белоруссии не являются шуткой, передает РИА «Новости».

    «Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», – заявил Рыженков журналистам в пятницу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о размещении «Орешника» в Белоруссии принимают президенты.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник».

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

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    6 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Лукашенко: Намерение Москвы и Минска подписать договор обеспокоило Запад

    Лукашенко сообщил о реакции Запада на договор о безопасности Москвы и Минска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России.

    По его словам, этот шаг позволит выйти на новый уровень союзничества и координации действий в военной сфере, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что подписание концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора позволит защитить территориальную целостность и суверенитет Белоруссии и России, а также гарантировать мирную жизнь гражданам. «Слишком возбудило наших партнеров на Западе, но это, наверное, неплохо. Они это заметили», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

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    6 декабря 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин объявил о согласовании почти всех спорных вопросов с Белоруссией

    Президент Путин сообщил о согласовании большинства спорных вопросов с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Практически все спорные вопросы с Белоруссией согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что «на сегодняшний день практически все вопросы, которые вызывали необходимость согласования, согласованы». Он отметил, что Лукашенко и представители обеих сторон осведомлены о достигнутых договоренностях, сообщает ТАСС.

    Высший госсовет Союзного государства стал местом, где были обсуждены и решены многие спорные моменты, что позволит углубить и расширить взаимодействие между двумя странами в различных сферах.

    Ранее Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии. Также президент России заявил, что Белоруссия является четвертым крупнейшим торговым партнером страны, и сообщил об отмене роуминга с Белоруссией с 2025 года.

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    6 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об отмене роуминга с Белоруссией в 2025 году

    Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белоруссией с 1 марта 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи связи в России и Белоруссии смогут воспользоваться новыми тарифами без роуминга с 1 марта 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

    «Сегодня будет принято новое решение – о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря обсудят постепенную отмену роуминга и введение комфортных тарифов между двумя странами.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, где планируется обсуждение вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

    5 ноября Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

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    6 декабря 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Документ определяет взаимные обязательства обеих стран по обороне и защите суверенитета, независимости и конституционного строя. Также в договоре уточняются меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии. Российский лидер напомнил, что условия возможного использования ядерного оружия четко прописаны в обновленной ядерной доктрине России, которая предусматривает его применение в оборонительных целях в случае возможного нападения.

    Подписание договора, по словам Путина, позволит надежно защитить безопасность России и Белоруссии, обеспечив условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств.

    Ранее Лукашенко заявил, что намерение Москвы и Минска подписать договор о гарантиях безопасности вызвало сильную реакцию на Западе.

    Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва и Минск готовятся утвердить новый договор о гарантиях безопасности и Концепцию безопасности Союзного государства, которые предусматривают взаимные обязательства России и Белоруссии в сфере обороны.

    Кроме того, Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

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    5 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин одобрил подписание договора о безопасности России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Документ с соответствующим распоряжением размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    В распоряжении указано: «Принять предложение МИД, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».

    Путин также предоставил министерству иностранных дел России полномочия вносить изменения в проект договора при переговорах с белорусской стороной, при условии, что эти изменения не будут иметь принципиального характера.

    Напомним, в пятницу в Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, где президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства и другие важные темы.

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    6 декабря 2024, 17:29 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили Концепцию безопасности Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская делегации утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, которая формулирует оценки международной обстановки и совместные меры противодействия угрозам.

    Документ принят по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что в документе содержатся оценки международной обстановки и указываются совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии двух государств.

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    6 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин: Единый энергорынок России и Белоруссии позволит снизить цены для потребителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание единого электроэнергетического рынка между Россией и Белоруссией поможет снизить стоимость электроэнергии для конечных потребителей этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства выразил уверенность в том, что создание единого рынка электроэнергии снизит цены для конечных потребителей в России и Белоруссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что сотрудничество в энергетической сфере углубляется, а процесс создания объединенных рынков нефти и газа продолжается. Президент подчеркнул, что договор о формировании единого электроэнергетического рынка согласован и готов к подписанию.

    По его словам, такое снижение цен будет иметь большое значение как для бытовых потребителей, так и для промышленных предприятий в обеих странах.

    Напомним, в июле Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка России и Белоруссии.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
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      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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