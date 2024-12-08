Лукашенко отметил успешность Союзного государства

Tекст: Алексей Дегтярев

Лукашенко как председатель Высшего государственного совета Союзного государства обратился к народам обеих стран по случаю 25-летия Договора о Союзном государстве, передает ТАСС.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения», – указал он.

За прошедшие годы страны многократно могли убедиться в важности интеграции и взаимной поддержки.

Белорусский лидер напомнил, что ровно четверть века назад Белоруссия и Россия приняли судьбоносное решение, которое позволило преодолеть центробежные тенденции в экономике и социальной сфере. Он подчеркнул, что это решение открыло новый горизонт в отношениях между двумя странами и способствовало строительству общего союзного дома.

Президент России Владимир Путин заявлял, что практически все спорные вопросы с Белоруссией были согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки. Также Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии.