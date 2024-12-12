Лукашенко поручил военным спланировать применение «Орешника» Белоруссией

Лукашенко поручил разместить и спланировать применение комплекса «Орешник» в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Муравейко заявил, что Александр Лукашенко поручил вооруженным силам страны обеспечить размещение на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

Муравейко отметил, что задача заключается не только в размещении комплекса, но и в грамотном планировании его возможного применения. По его словам, эти распоряжения были даны на заседании Совета безопасности страны.

Журналисты интересовались, сколько таких комплексов будет поставлено в Белоруссию. Муравейко ответил, что эта информация известна лишь президенту России.

Ранее эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

Лукашенко также заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.