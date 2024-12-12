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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 14:14 • Новости дня

    Лукашенко поручил военным спланировать применение «Орешника» Белоруссией

    Лукашенко поручил разместить и спланировать применение комплекса «Орешник» в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявил глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко заявил, что Александр Лукашенко поручил вооруженным силам страны обеспечить размещение на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко отметил, что задача заключается не только в размещении комплекса, но и в грамотном планировании его возможного применения. По его словам, эти распоряжения были даны на заседании Совета безопасности страны.

    Журналисты интересовались, сколько таких комплексов будет поставлено в Белоруссию. Муравейко ответил, что эта информация известна лишь президенту России.

    Ранее эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Президент Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    10 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Польша не смогла завербовать белорусского дипломата в Молдавии

    Белорусский дипломат отказался от 100 тыс. евро за сотрудничество с Польшей

    Tекст: Максим Попов

    Белорусскому дипломату в Молдавии предложили 100 тыс. евро за работу на польские спецслужбы, но он отказался и снял встречу на видео, сообщил телеканал «Беларусь 1»

    Инцидент произошел в Кишиневе, где польский дипломат Мартин Грабович предложил своему белорусскому коллеге встретиться для неформального общения в ресторане. Однако, в ходе встречи выяснилось, что это была попытка завербовать белоруса, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, белорусскому дипломату предложили 100 тыс. евро за сотрудничество с польскими спецслужбами. В номере гостиницы присутствовал еще один человек, а на столике лежали деньги в вакуумном пакете. «Стоевровые купюры – 100 тыс. евро. Мартин предлагал работу на спецслужбы Польши», – заявил дипломат. Он отказался от предложения и снял встречу на камеру мобильного телефона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии, который подозревался в шпионаже в пользу России. Также сообщалось, что украинцы шпионили за президентом Польши Анджеем Дудой, что вызвало обеспокоенность в польских спецслужбах. В последнее время польские власти сообщили об обысках по делу о «шпионаже в пользу России», которое связано с деятельностью российской разведки в стране.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    10 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно, пусковую установку Минск сделает самостоятельно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракету для «Орешника» россияне поставят бесплатно, пусковую установку Белоруссия произведет самостоятельно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения безопасности страны, передает БелТА.

    «Решение приняли. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко признал, что создать такое оружие, как «Орешник», самостоятельно было бы крайне сложно из-за его стоимости и требуемых технологий.

    Белорусский лидер уточнил, что Белоруссия самостоятельно создаст пусковую установку, а Россия бесплатно предоставит ракету. Поставки ожидаются во второй половине следующего года. Лукашенко выразил надежду на успех проекта и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере обороны.

    Ранее Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью белорусская, а также заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии
    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона на самом деле обладает ядерным оружием, она может применить его в случае нарушения границ, заявил президент страны Александр Лукашенко.

    «Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», – цитирует Лукашенко БелТА.

    Он добавил, что применение подобного оружия – большая ответственность, и после бомбардировки американцами японских городов в 1945 году такого еще в мире никто не делал.

    «Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – подчеркнул Лукашенко.

    По словам политика, Белоруссия обладает тактическим ядерным оружием, которое примерно в пять раз мощнее российского комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник».

    На прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

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    11 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Зеленский назвал самые горячие направления для ВСУ

    Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных.

    Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.

    «Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.

    7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

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    10 декабря 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин рассказал, что не сразу принял решение о назначении Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны, поскольку она выполняет важную роль в деятельности фонда «Защитники Отечества».

    «Не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей. Но тем не менее все-таки работа фонда продолжается, и она, может быть, стала даже более целенаправленной», – заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Цивилевой удается совмещать работу в фонде и Министерстве обороны и более эффективно решать задачи, стоящие перед фондом.

    Фонд «Защитники Отечества» был создан 1 июня 2023 года по указу Путина и работает во всех 89 субъектах России. Основной задачей фонда является оказание помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о сборе ДНК-материалов у всех российских контрактников, подчеркнув важность этого шага для решения ряда вопросов, включая установление отцовства и жилищные проблемы.

    Систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания СПЧ. Кроме того, участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от СПЧ.

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    11 декабря 2024, 09:21 • Новости дня
    Гречку Алтайского производителя запретили в Белоруссии

    Алтайское предприятие расследует запрет на свою гречку в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» выясняет причины запрета на ввоз своей гречки в Белоруссию, связанные с несоответствием информации на упаковке реальным свойствам продукта.

    Алтайское предприятие «Вега-инжиниринг» столкнулось с запретом на ввоз и продажу своей гречневой крупы в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении белорусского Государственного комитета по стандартизации указано, что информация на упаковке продукта не соответствует его реальным свойствам. В частности, на испытаниях гречка разваривалась на четыре минуты дольше, чем указано в нормативных документах.

    Предприятие-производитель в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с введенным запретом. Представители «Вега-инжиниринг» ведут работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии, чтобы разобраться в ситуации и найти пути ее разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия запретила продажу четырех видов чая из России, включая продукцию компании «Орими», однако позже отменила этот запрет, вернув на рынок чай российской компании.

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    10 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    В России сообщили о сроках достройки двух десантных кораблей проекта 11711М

    БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» достроят в 2026 году с улучшенными параметрами

    Tекст: Максим Попов

    Два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году, сообщил генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.

    По словам Самарина, БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» получат увеличенные водоизмещение и десантовместимость, передает ТАСС. Самарин отметил: «Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году».

    Два существующих корабля проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов» – уже несут службу в составе Северного флота ВМФ России. Новые корабли, которые были заложены в апреле 2019 года, предполагается ввести в состав Тихоокеанского флота.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде.

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    10 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» полностью белорусская

    Лукашенко заявил, что пусковая установка комплекса «Орешник» полностью белорусская

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка, за исключением ракеты, будет полностью произведена в Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» будет произведена в Белоруссии. Исключение составляет только ракета, которая будет поставляться из России, передает БелТА.

    «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции», – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минский завод колесных тягачей осуществляет производство таких сложных элементов.

    Глава государства отметил, что Белоруссия обладает необходимыми компетенциями для разработки ракетной техники и готова сотрудничать с Россией в этом направлении. Он добавил, что будущие разработки будут направлены на обеспечение безопасности страны.

    Лукашенко подчеркнул, что создание такого мощного оружия, как «Орешник», было бы невозможно самостоятельно. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в реализации этого проекта. Особенное внимание белорусский лидер уделил значимости обеспечения безопасности страны и выполнения своих обязанностей перед народом.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

    Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, кто будет «нажимать кнопку» для пуска «Орешника»

    Лукашенко: Белоруссия определит цели для «Орешника», Россия поможет в эксплуатации

    Tекст: Вера Басилая

    Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, как будет происходить совместное управление ракетной системой «Орешник». По его словам, «цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне», но уточнил при этом, что «вместе будем нажимать на кнопку», если возникнет такая необходимость, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что в Белоруссии рассматриваются около 30 площадок для возможного размещения системы «Орешник», которые сохранились еще со времен размещения стратегических ядерных ракет.

    «Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть», – пояснил он.

    Президент Белоруссии также предупредил о мгновенном ответе на вторжение в страну, включая применение ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что договоренности с Россией по этому вопросу были достигнуты еще до возвращения ядерного арсенала.

    Кроме того, он выразил надежду на сдерживающий эффект от размещения «Орешника». Он считает, что наличие такого мощного оружия заставит потенциальных противников, включая Польшу, «крепко подумать» перед нападением.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также отметил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может его применить в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 12:35 • Новости дня
    Лукашенко увидел урок для Белоруссии в событиях Сирии

    Лукашенко назвал борьбу мировых игроков в Сирии уроком для Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    В ходе рабочей поездки в Борисов Лукашенко отметил, что события в Сирии служат важным уроком для его страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко указал на сложную ситуацию в Сирии, подчеркнув, что это лишь начало, и вскоре начнется борьба за власть. Он отметил, что борьба мировых игроков в Сирии является важным уроком для Белоруссии, которая должна самостоятельно определять свою судьбу.

    По мнению аналитиков, свержение Башара Асада может спровоцировать усиление исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти и отсутствия плана управления страной.

    Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США.

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    10 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин отметил работу СПЧ по фиксации преступлений киевского режима

    Путин на встрече с СПЧ напомнил о важности фиксации нарушений прав человека киевским режимом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) напомнил о важности работы по фиксации нарушений прав человека со стороны киевского режима.

    «Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин, обращаясь к членам СПЧ.

    Он добавил, что в ходе заседания Совета планируется обсудить ситуацию в Донбассе и Новороссии. «Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим», – подчеркнул президент.

    Ранее сообщалось, что накануне на неформальной встрече с Героями России Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поездку Путина в Донбасс, подчеркнув, что президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи.  

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    10 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Минобороны Индии заявило о расширении сотрудничества с Россией

    Индия решила углублять взаимодействие с Россией вопреки геополитическому давлению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что Дели намерен углублять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, и отметил устойчивость отношений на фоне глобальных вызовов.

    Сингх заявил о намерении его страны углублять и расширять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Индия осознанно приняла это решение, учитывая геополитические вызовы и давление публичного и частного характера.

    Выступая в Москве на переговорах с министром обороны России Андреем Белоусовым, Сингх отметил: «Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами». По его словам, отношения между Москвой и Дели показали замечательную устойчивость и продолжают активно развиваться.

    Особое внимание министр уделил успешному сотрудничеству на многосторонних платформах, таких как «Большая двадцатка», БРИКС и ШОС. Он отметил, что в этих рамках появляются новые возможности для взаимных контактов и взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356, Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку радиолокационных станций, а также в Индии рассказали об интересе к покупке производимых в стране автоматов АК-203.

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