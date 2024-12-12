Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Лукашенко поручил военным спланировать применение «Орешника» Белоруссией
Лукашенко поручил разместить и спланировать применение комплекса «Орешник» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявил глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.
Муравейко заявил, что Александр Лукашенко поручил вооруженным силам страны обеспечить размещение на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.
Муравейко отметил, что задача заключается не только в размещении комплекса, но и в грамотном планировании его возможного применения. По его словам, эти распоряжения были даны на заседании Совета безопасности страны.
Журналисты интересовались, сколько таких комплексов будет поставлено в Белоруссию. Муравейко ответил, что эта информация известна лишь президенту России.
Ранее эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии.
Президент Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.
Лукашенко также заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.