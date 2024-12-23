Путин подчеркнул необходимость перехода к сбалансированному росту экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это является залогом и базовым условием для достижения национальных целей развития, успешного выполнения госпрограмм и нацпроектов.

Президент также заявил о важности своевременного старта новых национальных проектов. Как отмечает ТАСС, глава государства подчеркнул, что проекты должны быть запущены без каких-либо задержек с 1 января 2025 года.

Кроме того, Путин указал на необходимость учета текущей инфляционной ситуации в стране при реализации бюджетной и кредитной политики. Президент подчеркнул, что Россия действует в объективных условиях сдерживания инфляции, что требует жестких подходов в бюджетной политике и корректировки кредитной политики. Он отметил необходимость принятия решений с учетом данного фактора, чтобы эффективнее управлять экономическими процессами в стране.

Ранее Путин отметил устойчивое развитие экономики страны, несмотря на сложные внешние условия, он рассказал также о прогнозируемом росте в этом году до 4%.