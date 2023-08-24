Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Истребитель западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителя F-16 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии
В районе Эт-Танф истребитель F-16 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Сближение произошло на высоте около 6,5 км. Российский летчик, показав высокий профессионализм, предпринял шаги, позволившие избежать столкновения, подчеркнул Кулить. Он заявил, что действия коалиции угрожают авиационными происшествиями и ведут к обострению ситуации, передает ТАСС.
Кулить сообщил, что западная авиация допустила за сутки девять случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полетами беспилотников. Кроме того, истребители F-35, F-16, Rafale и БПЛА MQ-1C допустили 19 нарушений в районе Эт-Танф.
В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Так, 19 августа два истребителя F-35 возглавляемой Соединенными Штатами коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России.