Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителя F-16 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии

Tекст: Антон Антонов

Сближение произошло на высоте около 6,5 км. Российский летчик, показав высокий профессионализм, предпринял шаги, позволившие избежать столкновения, подчеркнул Кулить. Он заявил, что действия коалиции угрожают авиационными происшествиями и ведут к обострению ситуации, передает ТАСС.

Кулить сообщил, что западная авиация допустила за сутки девять случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полетами беспилотников. Кроме того, истребители F-35, F-16, Rafale и БПЛА MQ-1C допустили 19 нарушений в районе Эт-Танф.

В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Так, 19 августа два истребителя F-35 возглавляемой Соединенными Штатами коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России.