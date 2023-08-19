Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с парой Су-35 ВКС России в Сирии
В сирийском районе Эт-Танф утром субботы, 19 августа, два истребителя F-35 возглавляемой Соединенными Штатами коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить уточнил, что опасное сближение произошло на высоте около 9 тыс. метров. Российские самолеты совершали плановый полет вдоль южной границы Сирии, передает ТАСС.
Российские летчики действовали профессионально и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения, сообщил Кулить.
Он подчеркнул, что проамериканская коалиция подобными действиями продолжает создавать опасные предпосылки авиаинцидентов, обостряя обстановку в Сирии.
Кроме того, как сообщил Кулить, за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации: двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей «Тайфун», а также двумя беспилотниками MQ-1C.
В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Так, 17 августа в районе Эт-Танф два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России.