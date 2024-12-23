В Норильске женщина подожгла банкомат, снимая процесс на видео

Женщина в Норильске подожгла банкомат и сняла свои действия на телефон

Tекст: Вера Басилая

По данным МВД, в Норильске на улице Металлургов произошло ЧП – женщина подожгла банкомат в отделении банка. Сработала пожарная сигнализация, на место оперативно выехала следственно-оперативная группа, передает РИА «Новости».

При просмотре записей камер видеонаблюдения выяснилось, что поджог совершила женщина в возрасте примерно 32-40 лет. Она была одета в длинную черную куртку и черную шапку. Все свои действия она снимала на телефон. Полиция занимается поиском подозреваемой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества через поджог. В МВД подчеркнули, что расследование продолжается, и принимаются меры для установления личности женщины.

До этого в Красноярске произошел похожий случай. Девушка подожгла банкомат по указке неизвестных, говоря с ними по телефону. При этом она пострадала сама. По этому инциденту также возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.

В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

Между тем, «Сбер» принял меры по усилению безопасности своих объектов из-за увеличения числа попыток поджога административных зданий под влиянием мошенников.