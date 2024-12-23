В Нижегородской области задержали братьев после нападения в московском метро

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет МВД Медиа, инцидент произошел на станции «Комсомольская», когда молодой человек попросил двух мужчин пропустить его на эскалаторе. Один из подозреваемых ударил его по голове, а на выходе из метро второй напал на него и избил, передает РИА «Новости».

Пострадавший получил ушибы головы и растяжения шейного отдела позвоночника, что потребовало медицинского вмешательства. После нападения злоумышленники скрылись, однако благодаря оперативным действиям полиции, их удалось задержать в Нижегородской области и доставить в столицу.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России (побои). На время следствия братьям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Таким образом, они обязаны оставаться в Москве и сотрудничать со следствием, предоставляя необходимые показания.

Ранее в Москве мужчина попытался запугать сотрудников метрополитена аэрозольным пистолетом после отказа пропустить его бесплатно.