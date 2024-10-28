Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Москвич пригрозил охране метро аэрозольным пистолетом
В Москве мужчина попытался запугать сотрудников метрополитена аэрозольным пистолетом после отказа пропустить его бесплатно, прокуратура рассматривает дело по статье об угрозе убийством.
Подозреваемый 23-летний мужчина пригрозил сотрудникам метрополитена аэрозольным пистолетом после того, как они отказались пропустить его на станцию бесплатно, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
Мужчина находился под воздействием алкоголя, после отказа он разозлился и достал аэрозольный пистолет, направив его на сотрудников и угрожая им убийством.
Пострадавшие восприняли угрозы серьезно. Прокуратура взяла на контроль дело о привлечении мужчины к уголовной ответственности по статье «Угроза убийством».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2022 года на станции столичного метро «Чертановская» произошла массовая драка, которая попала на видео.
В октябре 2023 года в столичном метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом.