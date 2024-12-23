В Киеве задержали подозреваемых в поджогах машин военных

Tекст: Валерия Городецкая

Офис генпрокурора Украины заявил о задержании трех человек, подозреваемых в поджогах автомобилей украинских военных, передает РИА «Новости». Подозреваемых задержали в Киеве и Ивано-Франковской области. Им инкриминируют «препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества путем поджога».

В сообщении офиса генпрокурора, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, что все задержанные находятся под стражей. Утверждается, что они якобы выполняли задания российских спецслужб.

По данным следствия, двое из задержанных в Ивано-Франковской области уничтожили три автомобиля ВСУ, применив легковоспламеняющиеся материалы. В Киеве задержали жителя столицы, который поджег Jeep Cherokee с символикой ВСУ.

В сентябре в Киеве ночью неизвестные подожгли несколько автомобилей ВСУ в районе Минского массива. В октябре протестующие против мобилизации подожгли два отделения «Укрпочты», облив двери мазутом.