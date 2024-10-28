Tекст: Мария Иванова

В Киеве неизвестные подожгли два почтовых отделения, сообщает ТАСС. По словам писателя и общественного деятеля Андрея Кокотюхи, двери одного из отделений были облиты мазутом и подожжены. Подобным образом пострадало и второе отделение в том же районе. По информации сотрудников почты, эти действия связаны с доставкой повесток территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам.

Кокотюха подтвердил, что, по его мнению, мотивом для поджогов стало распространение повесток. Он отметил: до того, как почта начала передавать эти повестки, подобных инцидентов не возникало. Это вызвало волнение среди населения, и протесты начали приобретать характерные черты сопротивления мобилизации.

В октябре правительство Украины ужесточило правила выдачи повесток через почтовую службу. Теперь призывники обязаны получить повестку в течение трех дней, в противном случае они могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 35 тыс. гривен (примерно от 40 до 82 тыс. рублей). Такое решение связано с длительной мобилизацией, которая продолжается с февраля 2022 года.

На фоне критической нехватки личного состава в вооруженных силах Украины, сотрудники территориальных центров комплектования все чаще прибегают к силовым методам при мобилизации. Это вызывает растущее недовольство среди населения и усиливает стихийные акции протеста. Ситуация усугубляется частыми поджогами автомобилей сотрудников военкоматов, что свидетельствует о возрастающем напряжении в обществе.

Ранее сообщалось что число мобилизованных в ВСУ граждан на Украине сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц из-за нежелания новобранцев участвовать в боевых действиях.

В минувшие выходные в Одессе на рынке «7-й километр» местные жители устроили бунт против сотрудников военкомата, которые пытались провести мобилизацию.