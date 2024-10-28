Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Протестующие против мобилизации на Украине подожгли два отделения «Укрпочты»
В Киеве неизвестные подожгли два отделения «Укрпочты», облив двери мазутом; по мнению сотрудников, это связано с недовольством граждан обязанностью почты доставлять повестки в рамках мобилизации на Украине.
В Киеве неизвестные подожгли два почтовых отделения, сообщает ТАСС. По словам писателя и общественного деятеля Андрея Кокотюхи, двери одного из отделений были облиты мазутом и подожжены. Подобным образом пострадало и второе отделение в том же районе. По информации сотрудников почты, эти действия связаны с доставкой повесток территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам.
Кокотюха подтвердил, что, по его мнению, мотивом для поджогов стало распространение повесток. Он отметил: до того, как почта начала передавать эти повестки, подобных инцидентов не возникало. Это вызвало волнение среди населения, и протесты начали приобретать характерные черты сопротивления мобилизации.
В октябре правительство Украины ужесточило правила выдачи повесток через почтовую службу. Теперь призывники обязаны получить повестку в течение трех дней, в противном случае они могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 35 тыс. гривен (примерно от 40 до 82 тыс. рублей). Такое решение связано с длительной мобилизацией, которая продолжается с февраля 2022 года.
На фоне критической нехватки личного состава в вооруженных силах Украины, сотрудники территориальных центров комплектования все чаще прибегают к силовым методам при мобилизации. Это вызывает растущее недовольство среди населения и усиливает стихийные акции протеста. Ситуация усугубляется частыми поджогами автомобилей сотрудников военкоматов, что свидетельствует о возрастающем напряжении в обществе.
Ранее сообщалось что число мобилизованных в ВСУ граждан на Украине сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц из-за нежелания новобранцев участвовать в боевых действиях.
В минувшие выходные в Одессе на рынке «7-й километр» местные жители устроили бунт против сотрудников военкомата, которые пытались провести мобилизацию.