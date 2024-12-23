Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до восьми лет

Суд осудил восьмерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана на семь-восемь лет

Tекст: Мария Иванова

Усть-Лабинский райсуд огласил приговор в отношении восьми участников массовых беспорядков в аэропорту Дагестана. Они были признаны виновными по ст. 263.1 и ст. 212 УК РФ. Суд присудил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет, сообщает ТАСС.

Приговор был оглашен в отношении Адиля Абдуллаева, Будуна Будунова, Гамзата Гамзатова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Ирбейнова, Гасан-Гусейна Магомедова, Магомеда Омолаева и Мухомадрасула Шахбаева. Все они признаны виновными в совершении тяжких преступлений, связанных с организацией и участием в массовых беспорядках.

Дело вызвало широкий общественный резонанс после инцидента в аэропорту, когда правоохранительные органы были вынуждены вмешаться для восстановления порядка. Судебный процесс проходил в условиях повышенного внимания со стороны как правозащитных организаций, так и общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, произошедших осенью 2023 года.

Изобильненский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым мужчинам за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком от восьми лет шести месяцев до восьми лет восьми месяцев.

Кроме того, суд на Ставрополье приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет в колонии общего режима.