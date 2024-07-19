Прокуратура запросила сроки для фигурантов дела о погромах в аэропорту Махачкалы

Алаудинов: Поступок чеченца на пляже Мариуполя получит надлежащую оценку

Tекст: Алексей Дегтярев

В Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».

Алаудинов в своем Telegram-канале принес извинения всем, кто был оскорблен поведением мужчины, и всем, кому его действия доставили неудобства. «К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», – отметил он.

Командир «Ахмата» добавил, что нарушитель не мог быть участником спецоперации, поскольку «если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы».

Алаудинов попросил пользователей соцсетей не обобщать действия людей по национальному признаку, такое восприятие «в корне неверно», оно не способствует созданию условий по недопущению подобных ситуаций в будущем.