Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
Прокуратура запросила сроки для фигурантов дела о погромах в аэропорту Махачкалы
Гособвинение запросило от 7 до 10 лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Как отметил государственный обвинитель, цели наказания могут быть достигнуты только при назначении подсудимым реального лишения свободы, передает ТАСС.
Судебный процесс над пятью фигурантами дела проходит в Армавирском суде в Краснодарском крае. Подсудимые Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются в участии в массовых беспорядках, Раджабову также вменяют применение насилия в отношении представителя власти.
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщал, что 140 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту, до сих пор находятся в заключении.
Газета ВЗГЛЯД писала, что стало причиной беспорядков в аэропорту Махачкалы.