Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Суд приговорил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Изобильненский суд приговорил участников беспорядков в Махачкале к восьми годам
Изобильненский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым мужчинам за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком от восьми лет шести месяцев до восьми лет восьми месяцев.
Изобильненский райсуд приговорил пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к тюремному заключению на сроки от восьми лет шести месяцев до восьми лет восьми месяцев, сообщает ТАСС. При вынесении приговора суд учитывал степень общественной опасности преступлений и роль каждого из подсудимых.
События, ставшие причиной судебного процесса, произошли 29 октября 2023 года в аэропорту Уйташ. Мужчины были признаны виновными в участии в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. Также они нарушили требования по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.
Кроме того, уголовные дела в отношении других участников беспорядков продолжают рассматриваться в судах Ставрополья. В декабре 2024 года Шпаковский и Александровский районные суды уже вынесли приговоры десяти обвиняемым, назначив сроки лишения свободы от восьми до девяти лет.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в октябре 2023 года из-за прибытия рейса из Тель-Авива, что произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек прорвались в здание аэропорта и на летное поле, но были вытеснены полицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года.
Ранее суд на Ставрополье приговорил семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет в колонии общего режима. Также суд на Ставрополье вынес приговор еще троим участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.