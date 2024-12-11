Вынесены приговоры еще троим участникам беспорядков в Махачкале

Tекст: Алексей Дегтярев

Подсудимым назначены сроки от восьми лет до восьми лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее в среду суд приговорил других семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет в колонии общего режима.

Напомним, осенью 2023 года в аэропорту Махачкалы группа лиц устроила драку, угрожая безопасности пассажиров и персонала. Гособвинение запрашивало от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов.