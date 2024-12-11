Суд приговорил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к восьми-девяти годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет, передает ТАСС. Решение было принято судом на Ставрополье. Пресс-служба прокуратуры региона подчеркнула, что при вынесении приговора учитывались как позиция государственного обвинителя, так и характер и степень общественной опасности совершенных преступлений.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от восьми до девяти с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы, когда группа лиц устроила драку, угрожая безопасности как пассажиров, так и персонала. Суд признал их действия представляющими значительную общественную опасность, что и отразилось на вынесенном приговоре.

Ранее гособвинение запросило от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года.

Армавирский городской суд назначил от шести лет четырех месяцев до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.