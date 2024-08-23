На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Приговорены первые участники беспорядков в аэропорту Махачкалы
Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки
Армавирский городской суд назначил от шести лет четырех месяцев до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила объединенная пресс-службы судов Краснодарского края.
Ранее Армавирский горсуд сообщил, что Ислам Ибрагимов, Анварбек Атаев, Рабадан Раджабов, Магомед Омарасхабов и Салик Рамазанов обвиняются статье «Участие в массовых беспорядках», Раджабов – также по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе, суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву , Рамазанову и Ибрагимову – шесть лет и четыре месяца, Омарасхабову – шесть с половиной, Раджабову – по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний – девять лет заключения с отбыванием в колонии общего режима.
Уточняется, что подсудимые, «действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках» после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля.
Как отмечается в сообщении, подсудимые вместе с толпой пробили оцепление и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта.
Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.