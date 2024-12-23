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При взрыве на бывшем заводе в Абакане погибли два человека
При взрыве на бывшем заводе в Абакане погибли два человека, четверо пострадали
На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, погибли два человека, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в пресс-службе главы республики.
На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу, где находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Глава региона Валентин Коновалов сообщил, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.
Заместитель главы республики Юрий Курлаев уточнил, что взрыв произошел при опрессовке емкости. Он добавил, что в данный момент ведутся следственные действия, выясняется принадлежность цеха, где произошло происшествие. Курлаев отметил, что пожара в результате взрыва не возникло.
Ранее взрыв произошел в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино. В октябре в Черкесске произошел взрыв газа в доме, в результате которого погибли люди.