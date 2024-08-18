Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.8 комментариев
Истребитель возглавляемой США коалиции опасно сблизился с Ан-30 ВКС в Сирии
Истребитель-бомбардировщик F/А-18 опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС в Сирии
Над районом Эт-Танф сирийской провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 коалиции, возглавляемой США, с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России, сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Игнасюк сообщил, что инцидент произошел в субботу утром. F/А-18 допустил опасное сближение с Ан-30 ВКС на высоте 6,7 км. Указывается, что Ан-30 выполнял плановый полет. Как сообщил Игнасюк, российский экипаж выполнил действия, необходимые для предотвращения столкновения, «продемонстрировав высокий профессионализм», передает РИА «Новости».
Напомним, это не первый подобный инцидент. В июле истребитель Typhoon опасно сблизился с российским Ан-30 в Сирии. Кроме того, опасные сближения с российскими самолетами неоднократно допускали беспилотники коалиции.