ЦБ назвал меры удержания сотрудников в условиях дефицита кадров

Tекст: Алексей Дегтярев

Ключевым фактором, способствующим перетоку сотрудников, стала усиленная конкуренция на рынке труда, передает ТАСС со ссылкой на документ ЦБ.

Основным инструментом для привлечения и удержания работников названа индексация зарплаты. По данным регулятора, большинство предприятий обрабатывающей промышленности в 2024 году предпочитали именно такой подход.

Однако индексация срабатывала, что вынуждало предприятия искать альтернативные пути мотивации. В частности, крупные компании использовали компенсацию ипотеки и обеспечение сотрудников жильем при релокации, включая покрытие расходов на переезд.

Для работников в Ивановской области реализуется проект по строительству жилья с целью сокращения транспортных затрат, а в Воронежской области предоставляется жилье с возможностью выкупа по льготной цене при условии работы в компании на протяжении десяти лет.

Банк России также указал на то, что в связи с дефицитом кадров предприятия увеличили интенсивность использования труда. Это выражается в оплате работы в выходные, ночные смены и возможность совмещения должностей за дополнительное вознаграждение. В ЦБ подчеркнули, что такие меры способствовали повышению конкурентоспособности заработных плат.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов сообщал о серьезном кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов.