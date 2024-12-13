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ЦБ назвал меры удержания сотрудников в условиях дефицита кадров
Основным инструментом для привлечения и удержания работников Центральный банк России в своем докладе «Региональная экономика» назвал индексацию зарплаты.
Ключевым фактором, способствующим перетоку сотрудников, стала усиленная конкуренция на рынке труда, передает ТАСС со ссылкой на документ ЦБ.
Основным инструментом для привлечения и удержания работников названа индексация зарплаты. По данным регулятора, большинство предприятий обрабатывающей промышленности в 2024 году предпочитали именно такой подход.
Однако индексация срабатывала, что вынуждало предприятия искать альтернативные пути мотивации. В частности, крупные компании использовали компенсацию ипотеки и обеспечение сотрудников жильем при релокации, включая покрытие расходов на переезд.
Для работников в Ивановской области реализуется проект по строительству жилья с целью сокращения транспортных затрат, а в Воронежской области предоставляется жилье с возможностью выкупа по льготной цене при условии работы в компании на протяжении десяти лет.
Банк России также указал на то, что в связи с дефицитом кадров предприятия увеличили интенсивность использования труда. Это выражается в оплате работы в выходные, ночные смены и возможность совмещения должностей за дополнительное вознаграждение. В ЦБ подчеркнули, что такие меры способствовали повышению конкурентоспособности заработных плат.
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов сообщал о серьезном кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов.