Тело главы ГБАО Таджикистана обнаружили через две недели после гибели

Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ

Экономист Юшков: Санкции Запада не мешают России быстро ремонтировать НПЗ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Часть оборудования НПЗ вырабатывает ресурс и должна быть заменена независимо от ударов. Если бы Россия не могла импортировать и производить необходимые технические комплектующие, то заводы бы уже остановились без всяких обстрелов. Однако они работали, модернизировались и расширяли производство», – продолжил он. Собеседник напомнил, что в 2025 году нефтяная инфраструктура России также подвергалась ударам и вводился запрет на экспорт топлива. «Тем не менее предприятия были восстановлены», – указал Юшков.

«Нельзя сказать, что НПЗ невозможно восстановить, потому что против России действуют санкции на поставку оборудования. Весь вопрос в сроках проведения работ. Ситуация усложняется лишь тем, что повреждены сразу несколько предприятий, что предполагает повышенный объем заказов у поставщиков», – подчеркнул спикер.

По словам собеседника, часть необходимого оборудования завозится в Россию из азиатских стран. «Здесь возникает только вопрос о экономической целесообразности. До 2022 года выгоднее было проводить техническое обновление за счет поставок из Европы. Но это не значит, что нет других вариантов», – резюмировал Юшков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

«Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – подчеркнул глава государства.

Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

«Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

По его слова, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий». «Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – указал политик.

«В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – указал Путин.

Кроме того, на прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.