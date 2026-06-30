Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.4 комментария
Кремль показал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым
Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.
Российский лидер почтил память бывшего министра обороны РФ, передает Кремль в MAX. На опубликованных официальных кадрах видно, как президент подходит к гробу, кладет цветы и крестится.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во вторник руководитель страны прибыл в ЦКБ для участия в траурном мероприятии. Во время визита он выразил соболезнования родным и близким покойного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.