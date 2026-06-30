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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    4 комментария
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

    29 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках проблемой с глазами

    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден надеть солнцезащитные очки на официальном приеме в Париже из-за проблем со здоровьем, сообщили СМИ.

    Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера, Эммануэль Макрон встретил султана Омана Хейсама бин Тарика в затемненных очках из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».

    «Глава государства появился в них на лестнице Елисейского дворца, чтобы приветствовать султана Омана Хейсама бин Тарика… Это снова «проблема с глазом»», – сообщили в окружении французского лидера.

    В понедельник лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил темные очки главы государства пощечиной от супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

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    30 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.

    «Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

    Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

    «Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

    Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

    «В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены

    Филиппо объяснил солнцезащитные очки Макрона пощечиной от супруги

    Во Франции связали появление Макрона в темных очках с пощечиной от жены
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередное появление президента Франции Эммануэля Макрона на публике в солнцезащитных очках спровоцировало слухи о недавней семейной ссоре, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Макрон вновь вышел в свет в солнцезащитных очках, что вызвало бурное обсуждение в политических кругах. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что причиной такого необычного имиджа стала семейная ссора, пишут «Известия».

    «Макрон снова в своих солнцезащитных очках! <…> Очередная пощечина от Брижит или еще одно проявление дерзости?» – написал оппозиционер.

    Помимо этого, политик обратил внимание на интересную деталь из прошлого. По его словам, фирма, выпустившая предыдущую оправу главы государства в январе, потерпела финансовый крах и обанкротилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные журналисты назвали ревность истинной причиной пощечины президенту Франции от супруги.

    В январе Эммануэль Макрон объяснил необходимость ношения солнцезащитных очков лопнувшим в глазу сосудом.

    Пользователи социальных сетей связали изменение внешности главы государства с семейными проблемами.

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    29 июня 2026, 23:53 • Новости дня
    BFMTV: В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне

    BFMTV: Среди пострадавших при взрыве в Монако могут быть россияне

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощный взрыв произошёл на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако, согласно предварительной информации, у подножия здания был заложен пакет со взрывчаткой, сообщили телеканалу BFMTV в прокуратуре города.

    По данным Департамента общественной безопасности Монако, на камерах видеонаблюдения видно, как человек кладет рюкзак на землю перед взрывом около 21 часа, передает телеканал BFMTV.

    «В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека, двое из них находятся в критическом состоянии. Один получил незначительные травмы. По данным французской полиции, жертвы имеют украинское и русское происхождение», – передает телеканал.

    Правоохранители ввели «Красный план» и сообщили, что подозреваемый в бегах.

    В княжестве Монако «красный план» – это «заранее разработанная стратегия действий на случай внезапного события, повлекшего или способного повлечь многочисленные жертвы. Он предусматривает постепенное увеличение ресурсов в зависимости от числа пострадавших».

    В качестве подкрепления были вызваны пять автомобилей и 14 пожарных машин  из департамента Приморские Альпы.

    По данным AFP, около 22.00 правительство сообщило о трех пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения. По данным французской полиции, пострадавшие – украинцы и россияне.

    Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедший в Монако взрыв терактом.

    «Совершенный этим вечером теракт – это трагедия, поразившая Монако», – написал он в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках. При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель. Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

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    30 июня 2026, 03:42 • Новости дня
    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья

    Monaco-Matin: Пострадавшими от взрыва в Монако стали три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный министр Монако Кристоф Мирман отметил на пресс-конференции, что трое пострадавших, среди которых украинский бизнесмен, могли быть выбраны злоумышленниками специально.

    «Можно предположить, что жертвы были выбраны целенаправленно. Расследование это подтвердит. Трое пострадавших находились у входа в здание, когда взорвалось устройство в сумке. Можно предположить, что они были членами одной семьи», – передает слова Мирмана газета Monaco-Matin.

    Здание находилось под усиленной охраной, пока работали специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. В настоящее время помещение недоступно.

    Следствие считает, что пострадавшие проживали в этом здании и возвращались домой, когда произошел взрыв. Согласно предварительной информации, злоумышленник оставил пакет со взрывчаткой перед вестибюлем здания, после чего скрылся.

    Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил серьезные ранения, как и двое других пострадавших, которых госпитализировали в Ниццу.

    «На данном этапе власти Монако отказались подтвердить его личность, хотя эта информация была подтверждена несколькими надежными источниками», – отметила газета.

    При этом издание Nice-Matin, указало, что все трое пострадавших находятся в критическом состоянии, являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство.

    «Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Первые двое были доставлены в больницу Пастера в Ницце, а несовершеннолетний – в больницу Ленваля», – сказано в материале..

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне. Затем телеканал назвал пострадавшим в Монако украинского олигарха Ермолаева и, возможно, его семью.

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    29 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости

    Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенным Штатам следует полностью уничтожить Иран, отказавшись от невыгодных соглашений, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

    Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.

    «Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.

    Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.

    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.

    До этого США атаковали десять целей в Иране.

    Ранее президент США  подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

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    29 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Во Франции экстренно эвакуировали пассажиров горящего круизного лайнера

    Круизный лайнер загорелся в порту французской коммуны Онфлер

    Tекст: Мария Иванова

    В порту на севере Франции вспыхнул пожар на борту круизного судна, более 160 человек были экстренно эвакуированы спасательными службами.

    Возгорание произошло в порту коммуны Онфлер, передает РИА «Новости». По данным французской радиостанции ICI, инцидент случился в ночь на понедельник.

    «Круизный лайнер охвачен пламенем в порту Онфлера при заходе в центр города», – цитирует агентство сообщение СМИ.

    Огонь вспыхнул на кухне судна в период с трех до четырех часов утра по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли 70 сотрудников спасательных служб. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания.

    С горящего лайнера успешно эвакуировали 130 пассажиров и 33 членов экипажа. Среди спасенных туристов оказались граждане Франции, Бельгии, Австралии и Германии. Всех эвакуированных временно разместили в банкетном зале местной коммуны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня иностранное пассажирское судно Eastern Venus пришвартовалось у морского вокзала во Владивостоке.

    В конце мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о тринадцати случаях заражения хантавирусом на борту круизного лайнера MV Hondius.

    Весной катарские шейхи вручили подарки детям на застрявшем у побережья страны лайнере Celestyal Journey.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    30 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Меланшон заявил о необходимости выхода Франции из НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Для успешного завершения украинского конфликта Парижу следует отказаться от участия в Североатлантическом альянсе и начать прямые переговоры с Москвой, заявил основатель французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

    «Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу», – сказал политик, передает РИА «Новости».

    Лидер французского движения подверг критике действия европейских государств. По мнению спикера, страны Евросоюза оказались неспособны участвовать в урегулировании кризиса на Украине. Меланшон подчеркнул недопустимость сохранения членства в альянсе и вступления в новые военные коалиции.

    Кроме того, деятель указал на необходимость отказа от участия в закрытых международных объединениях. В качестве примера подобной организации политик назвал формат G7.

    В мае Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку с обещанием вывести страну из Североатлантического альянса.

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    29 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана

    Трамп сообщил о запланированных на вторник переговорах США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в столице Катара состоятся прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, организованные по инициативе Тегерана.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал контакт с представителями Тегерана, передает РИА «Новости»

    «Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что переговоры пройдут во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент заявил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    До этого глава Белого дома подписал меморандум о прекращении войны с Исламской республикой.

    Между тем замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Катаре.

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    29 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    Президент Ирана подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре

    Президент Ирана Пезешкиан подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что часть замороженных в Катаре активов будет направлена в страну после недавнего соглашения с США.

    Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку иранских средств, размещенных в Катаре, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране». По его словам, над возвратом оставшейся суммы сейчас продолжается работа.

    Ранее, 23 июня, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что США на первом этапе разблокируют 12 млрд долларов замороженных иранских активов. Пезешкиан уточнил, что половина этой суммы уже предусмотрена к переводу Тегерану.

    Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе. Тегеран также обязуется не получать ядерное оружие, а урегулирование ядерной программы вынесено в отдельное соглашение, переговоры по которому должны пройти в течение 60 дней и привести к снятию антииранских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум о завершении вооруженного противостояния и снятии морской блокады.

    Меморандум предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов и переход ко второй стадии переговоров только после разморозки половины этой суммы.

    По данным иранских источников, США разрешили разблокировать размещенные в Катаре и других странах иранские активы на шесть миллиардов долларов как жест серьезности намерений и для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

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    29 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    МИД Ирана опроверг сообщения о консультациях с США в Дохе

    Замглавы МИД Ирана Гарибабади опроверг планы переговоров с США 30 июня в Дохе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Дохе.

    Он заявил журналистам: «Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано». По его словам, консультации с Катаром продолжаются в обычном порядке и касаются в том числе контроля за выполнением обязательств другой стороной, передает ТАСС.

    Гарибабади подчеркнул, что сообщения некоторых СМИ о проведении в столице Катара технических переговоров рабочих групп не подтверждаются.

    Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявлял, что представители США и Ирана якобы договорились о взаимном прекращении ударов и о проведении 30 июня в Дохе консультаций по урегулированию разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил о завершении технических переговоров четырех стран и подготовке к следующему этапу переговоров на высоком уровне.

    Иранская и американская стороны договорились организовать совместные рабочие группы для обсуждения снятия санкций, контроля ядерной программы, восстановления и мониторинга выполнения договоренностей.

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    30 июня 2026, 06:06 • Новости дня
    Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Багдад выразил готовность предоставить площадку для возможных переговоров США и Ирана, заявил иракский посол в России Абдул-Карим Хашим Мустафа.

    Иракское руководство готово предоставить площадку для диалога между Соединенными Штатами и Ираном при возникновения такой необходимости, так как страна уже имеет подобный опыт.

    «В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров – США и Ирана», – заявил дипломат ТАСС.

    Посол отметил, что текущее обострение отношений Ирана с американской и израильской сторонами практически не сказалось на повседневной жизни иракских граждан.

    При этом посол Ирака обратил внимание, что ракеты пересекали воздушное пространство сразу нескольких стран региона, а техническими возможностями для перехвата обладают лишь единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе. В иракском МИД уже предлагали стать посредником между США и Ираном. Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США.

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    29 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    Во время шторма с порывами ветра свыше 100 километров в час ослепительная вспышка попала прямо в вершину главного символа французской столицы.

    Стихия обрушилась на центр Парижа, сопровождаясь ураганными порывами ветра до 104,8 километра в час на вершине знаменитой достопримечательности, передает РИА «Новости».

    «В Париже в Эйфелеву башню ударила невероятно яркая молния», – говорится в сообщении французского канала BFMTV.

    Из-за сильного шторма организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в пригороде столицы. По данным медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные дни непогода в некоторых районах страны сопровождалась градом диаметром два-три сантиметра.

    Масштабные грозы пришли на смену затяжной аномальной жаре, охватившей Францию и ряд других европейских стран. Столбики термометров приближались к 40 градусам, а местами даже превышали эту отметку. Из-за экстремального зноя метеослужба ранее вводила рекордный наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов из-за аномальной жары.

    Парижские морги полностью заполнились на фоне экстремальных температур.

    Подобные погодные условия спровоцировали гибель более тысячи человек.

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    Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны - одного из крупнейших экспортеров нефти, это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам? Подробности

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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск

    Пятитысячная группировка ВСУ заблокирована у находящегося к северу от Славянска села Рубцы. Фактически украинские военнослужащие попали в безвыходное положение. Почему, несмотря на это, вряд ли стоит ожидать их массовой сдачи в плен – и какое значение для всей операции по освобождению Славянска и Краматорска будет иметь сражение за Рубцы? Подробности

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    Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции

    Израиль сделал болезненный для Турции шаг – признал геноцид армян. В Анкаре в ответ заявили, что Израиль «безжалостно бомбит больницы, школы, религиозные места и лагеря беженцев». Таким образом, в политическом пространстве столкнулись два обвинения в кровавых расправах – израильских и турецких. А причина, похоже, кроется в американских истребителях пятого поколения. Каким образом? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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