Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.4 комментария
Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана
Трамп сообщил о запланированных на вторник переговорах США и Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в столице Катара состоятся прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, организованные по инициативе Тегерана.
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал контакт с представителями Тегерана, передает РИА «Новости».
«Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что переговоры пройдут во вторник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент заявил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.
До этого глава Белого дома подписал меморандум о прекращении войны с Исламской республикой.
Между тем замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Катаре.