Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана

Трамп сообщил о запланированных на вторник переговорах США и Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал контакт с представителями Тегерана, передает РИА «Новости».

«Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что переговоры пройдут во вторник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент заявил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

До этого глава Белого дома подписал меморандум о прекращении войны с Исламской республикой.

Между тем замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Катаре.