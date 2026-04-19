Спецназ Германии не нашел стрелка после штурма храма в Мерсе

Tекст: Ольга Иванова

Спецназ полиции Дюссельдорфа провел штурм сикхского храма в Мёрсе на западе Германии, однако предполагаемый вооруженный мужчина не был обнаружен, сообщает РИА «Новости». Операции предшествовала массовая драка с участием более 40 человек.

«Сотня полицейских с автоматами окружила здание. Подозрение: там должен был находиться вооруженный мужчина. Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», – отмечает издание Bild.

По словам очевидцев, конфликт начался из-за разногласий по поводу нового руководства общины и контроля над денежными средствами храма. В ходе столкновения участники применили перцовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. В результате 11 человек получили травмы, в основном головы.

Сотрудники скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте. Полиция задержала как минимум одного подозреваемого, расследованием инцидента занимается криминальная полиция.

