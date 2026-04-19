  • Новость часаВоенные в Севастополе сбили четыре БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    0 комментариев
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    15 комментариев
    19 апреля 2026, 21:56 • Новости дня

    Глава МИД Литвы Будрис заявил о мечте наладить отношения с Белоруссией

    Tекст: Ольга Иванова

    Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис выразил надежду на восстановление прекрасных двусторонних связей с Минском после решения всех накопившихся вопросов.

    Глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис признался в желании нормализовать дипломатические контакты с соседней республикой, передает РИА «Новости». Выступая на полях дипломатического форума в Турции, он поделился своими ожиданиями от будущего диалога двух стран.

    «Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью, это моя мечта, действительно... без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения после того, как мы решим все вопросы», – сказал литовский министр белорусскому телеканалу ОНТ. На уточняющий вопрос о готовности наладить отношения он подтвердил, что мечтает об этом.

    Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о назначении представителя для политических переговоров с Минском, выдвинув ряд условий для их начала. В ответ глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил готовность к диалогу, указав при этом на отсутствие реальных шагов со стороны Вильнюса.

    Отношения между странами обострились после закрытия Литвой осенью 2025 года двух пограничных пунктов пропуска из-за инцидентов с метеозондами. Несмотря на возобновление работы КПП в ноябре, напряженность сохранилась. Призывы Минска решить проблемы на уровне министерств иностранных дел пока остаются без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы открыли два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков выразил недовольство подходом Вильнюса к пограничным вопросам.

    Минск поддержал скорейшее восстановление нормального функционирования совместной границы.

    19 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по дзюдо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

    Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золото команде принесли Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг), серебро – Сабина Гилязова, а бронзовыми призерами стали Арман Адамян (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Марина Воробьева (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг), передает РИА «Новости».

    Первое место в медальном зачете заняла сборная Грузии, на счету которой четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Второе место досталось команде Франции, которая завоевала две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

    Ранее сообщалось, что российский спортсмен Арман Адамян впервые в карьере занял третье место на европейском первенстве по дзюдо, одолев в решающей схватке своего соотечественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дзюдоист Тимур Арбузов стал победителем чемпионата Европы в Тбилиси.

    Напомним, грузинское телевидение прервало прямую трансляцию турнира перед исполнением гимна России.

    Мурад Чопанов завоевал золотую медаль европейского первенства в весовой категории до 66 кг.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    Комментарии (5)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе на равных условиях с другими детьми, а затем поступил в Пекинский университет.

    В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко отметил: «У меня сын учился в деревенской школе, вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он к этому стремился. Он всегда хорошо учился».

    По словам президента, он лично следил за тем, чтобы сын не имел привилегий и учился в обычной обстановке, как и все остальные школьники. Лукашенко отметил, что его сын смог превзойти половину одноклассников по результатам обучения.

    Глава государства также подчеркнул, что желает сохранить в Белоруссии такой подход к образованию и равенству возможностей для всех детей.

    Накануне Лукашенко вместе с сыном Николаем посадил деревья на территории строящегося Национального исторического музея и парка Народного единства.

    Ранее белорусский лидер во время субботника потребовал возводить здание Национального исторического музея исключительно из отечественных материалов.

    Зимой глава государства вместе с сыном Николаем помогли горожанам убирать снег на улицах Минска.

    Комментарии (23)
    19 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве

    Политолог Скачко: Массовые расстрелы на Украине будут учащаться по мере приближения фронта к Киеву

    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют все больше украинцев с психическими и физическими отклонениями. Это, а также ухудшение ситуации на фронте приведет к тому, что число массовых расстрелов в украинских городах будет расти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Киеве 58-летний мужчина, сбежавший из воинской части, расстрелял шестерых человек.

    «Безусловно, одна из причин стрельбы в Киеве – проводящаяся на Украине насильственная мобилизация. Она оказывает психологическое давление даже на здоровых людей. Что уж говорить о немолодых призывниках, да еще с криминальным прошлым и, судя по всему, нестабильной психикой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Страшное, кровавое эхо войны все больше отдается в Киеве. Думаю, число подобных трагедий будет расти по мере того, как фронт приближается к украинской столице. Кроме того, в ВСУ мобилизуют все больше людей с психическими и физическими отклонениями. По сути, сотрудники ТЦК доставляют на призывные пункты просто всех, кого найдут, в том числе – инвалидов и преступников. Здоровые сдают в армию больных, чтобы самим не идти воевать», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и 15 получили ранения в результате стрельбы, устроенной 58-летним Дмитрием Васильченковым в Голосеевском районе Киева. Сначала он палил по прохожим на улице, а затем забаррикадировался и взял заложников в супермаркете «Велмарт». Он использовал карабин Kel-Tec SUB2000.

    Прибывшие правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником около 40 минут, но он не выходил на связь. В итоге было принято решении о проведении штурма, в результате которого стрелок погиб, сообщает CNN.

    Власти работают над установлением обстоятельств преступления, а также мотивов, которые лежат в его основе. Дело расследуется по статье «террористический акт», заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

    Владимир Зеленский заявил, что Васильченков родился в России, «долгое время» проживал в Бахмуте и имел судимость. Квартира, в которой проживал стрелок, была подожжена незадолго до нападения. За несколько дней до преступления он был насильно мобилизован, но сбежал из воинской части.

    Комментарии (3)
    19 апреля 2026, 12:44 • Новости дня
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике

    Грушко: Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на действия НАТО в Арктике будет оперативным, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    «Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о твердом намерении Москвы отстаивать свои интересы перед лицом внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    Комментарии (25)
    19 апреля 2026, 05:48 • Новости дня
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора разместить военных
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Владимировка на территории ДНР украинские военные уничтожили школу после конфликта с директором, который отказал им в размещении.

    Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике после того, как директор отказала им в размещении, передает РИА «Новости».

    Свидетелем ситуации стал беженец Николай Шевченко, который рассказал, что военные требовали у директора разрешения занять помещение, но получили отказ.

    «Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», – сообщил Шевченко.

    Позже выяснилось, что здание подверглось ракетному обстрелу, в ходе которого использовались боеприпасы французского производства.

    Министерство обороны России объявило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю наемников из Бразилии.

    Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в украинскую армию массово зачисляют людей с наркотической зависимостью на основании фиктивных медицинских заключений.

    Комментарии (9)
    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    Комментарии (11)
    19 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре

    Глава МИД Игнатьев: Молдавия пытается скрыть уничтожение реки Днестр

    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

    По его словам, «происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдавия организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов», передает РИА «Новости».

    Игнатьев подчеркнул, что загрязнение реки продолжается уже 35 лет, и связал это с неэффективной работой очистных сооружений в Молдавии. Он отметил, что малые реки Ботна, Реут и Бык загрязняются и затем впадают в Днестр, усиливая экологическую угрозу. Представители Молдавии, по его словам, считают уровень загрязнения Днестра средним.

    Глава МИД ПМР акцентировал, что водозабор из Днестра осуществляется не только в Молдавии и Приднестровье, но и на Украине, особенно в Одесской области. Игнатьев заявил, что «мы не доверяем оценкам молдавской стороны» и не видим реальных мер по очистке реки и защите её экологии. Он отметил, что скрытие подобных проблем недопустимо, поскольку это напрямую влияет на здоровье людей в регионе.

    Тирасполь, по словам Игнатьева, предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре и выработать совместные решения. Он сообщил, что приднестровская сторона регулярно обращается по этому вопросу к ОБСЕ и Евросоюзу. Игнатьев добавил, что, несмотря на стремление Молдавии в Евросоюз, власти страны не информируют Брюссель о реальном положении дел с экологией Днестра, что, по мнению главы МИД ПМР, недопустимо.

    Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в районе села Унгурь.

    В марте Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра. В свою очередь, Киев заявил, что загрязнение якобы может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти. Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    Комментарии (2)
    19 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США отказался от высадки американских военных на иранском острове Харк из-за опасений понести значительные военные потери в случае операции.

    Как передает ТАСС, о решении главы Белого дома сообщил источник издания The Wall Street Journal. Дональд Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава.

    Собеседники издания отмечают, что президенту США докладывали о высокой вероятности успеха высадки на остров, однако он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил. В результате Трамп не поддержал реализацию этого плана.

    Остров Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской Республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Ранее американский президент неоднократно угрожал Тегерану действиями по захвату острова, но до применения силы дело не дошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив. США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который является важнейшим экспортным узлом дл

    Комментарии (8)
    19 апреля 2026, 09:22 • Новости дня
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    Лукашенко заявил о неприемлемости потери Белоруссии для России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что потеря Белоруссии сегодня для России неприемлема, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу RT он подчеркнул: «Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили, значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо».

    Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия юридически связаны как союзные государства. По его словам, Москва недвусмысленно дала понять, что в случае угрозы применит «весь арсенал оружия» для защиты Белоруссии, и об этом осведомлен весь мир.

    Комментируя размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории, Лукашенко отметил, что это решение связано с вопросами безопасности и обороны страны. Он пояснил, что такой шаг является фактором защиты для Белоруссии и усиливает ее безопасность с учётом всего военного потенциала России.

    Владимир Путин ещё в марте 2023 года объявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии по просьбе Минска, аналогично тому, как США держат своё вооружение у союзников. Уже в июне того же года первые ядерные заряды были доставлены в республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал защиту Белоруссии важной частью новой ядерной доктрины страны.

    Комментарии (17)
    19 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжили наступление на различных направлениях, уничтожив более 1200 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники и складов, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в Mах. По данным ведомства, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по военным и технике ВСУ, а также бригадам теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Таратутино, Великая Писаревка, Коренек, Шостка и Малая Рыбица в Сумской области.

    В Харьковской области поражены подразделения пяти механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии в населенных пунктах Веселое, Избицкое, Терновая, Липцы, Богодухов и Землянки. Потери противника превысили 165 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.

    Группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ, а также ряду других подразделений в Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия, в числе которых американская самоходная артиллерийская установка Paladin и украинская «Богдана».

    В ДНР подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение силам ВСУ в районах Николаевки, Константиновки, Новоселовки и Николайполья. В этих районах противник лишился более 200 военнослужащих, бронетранспортера М113 производства США, четырех боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

    Группировка «Центр» сообщила об успешных действиях в районах Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Кучерова Яра и других, где противник потерял свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. В то же время подразделения «Восток» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив до 240 бойцов, боевую машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде теробороны, уничтожив до 50 военнослужащих, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию израильского производства RADA, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1703 боевые машины РСЗО, 34 522 артиллерийских орудия и миномета, а также 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сутками ранее подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области.

    В начале апреля российские военные нанесли удары по позициям противника в Харьковской области.

    В конце марта бойцы группировки «Запад» освободили населенный пункт Ковшаровка.

    Комментарии (5)
    19 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    Постпред США при ООН допустил досмотры идущих в Китай судов
    @ Yu Fangping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не исключает проведение досмотров торговых судов, направляющихся в Китай, в рамках противодействия поставкам иранской нефти.

    Соединенные Штаты могут начать досматривать суда, идущие в Китай, для борьбы с экспортом нефти из Ирана, передает РИА «Новости». Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что американская сторона рассматривает различные варианты действий.

    «Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», – сказал американский дипломат в интервью телеканалу CBS.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах вооруженных сил США по захвату связанных с Ираном танкеров и торговых судов в международных водах. С 13 апреля американские ВМС начали блокаду морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива.

    Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В Вашингтоне подчеркивают, что суда, не связанные с Ираном и не платившие Тегерану за проход, могут свободно следовать через пролив. Иранские власти официально не объявляли о введении платы за проход, однако ранее упоминали о подобных намерениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригрозили перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Тегеран восстановил военный контроль над этой стратегической водной артерией.

    Вооруженные силы США планируют задерживать связанные с Исламской республикой коммерческие суда в международных водах.

    Комментарии (22)
    19 апреля 2026, 08:31 • Новости дня
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    @ Unitree Robotics

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антропоморфный робот H1 китайской компании Unitree Robotics автономно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, превзойдя в пропорциональном соотношении мировой рекорд человека в беге на 1 500 метров, сообщила пресс-служба разработчика.

    Антропоморфный робот H1, созданный китайской компанией Unitree Robotics, самостоятельно преодолел дистанцию 1,9 км за 4 минуты 13 секунд, сообщает ТАСС. Разработчики отметили, что средняя скорость робота – 7,51 метра в секунду – превысила все мировые рекорды человека на аналогичных дистанциях, в том числе на 1500 метров, где рекорд среди людей составляет 7,28 метра в секунду.

    Забег прошёл 16 апреля на квалификационном этапе пекинского марафона. В нем H1 бежал по извилистой трассе, что усложняло задачу. В компании подчеркнули, что робот обогнал даже человеческие рекорды на дистанциях 1 миля и 2000 метров, где средняя скорость составляет 7,21 и 7,06 метра в секунду соответственно.

    Основной международный полумарафон прошёл в Пекине в воскресенье, где вместе с 12 тыс. людей участвовали примерно 300 роботов. Победителем среди машин стал робот с именем «Молния», который прошёл 21 км за 50 минут 26 секунд. Этот результат также превысил мировой рекорд людей на полумарафоне, составляющий 56 минут 42 секунды.

    В марафоне участвовали более 100 команд, причем около 40% использовали роботов с полностью автономным управлением на базе искусственного интеллекта. По регламенту высота роботов варьировалась от 75 см до 1,8 метра. Организаторы отметили, что первый подобный забег в Пекине состоялся в апреле 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботов «Курьер» для креативной доставки грузов на спецоперации на Украине.

    Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

    Наземные дроны занимают новые ниши на поле боя.

    Комментарии (14)
    19 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо имеет возможность посетить российскую столицу на День Победы, несмотря на закрытое небо Латвии и Литвы, всего есть три пути.

    Обойти воздушное пространство двух прибалтийских республик можно как минимум тремя альтернативными путями, передает ТАСС со ссылкой на европейские авиадиспетчерские службы. Так источник агентства прокомментировал отказ Латвии и Литвы пропустить правительственный самолет Роберта Фицо на День Победы.

    «Для полета в Москву есть еще минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути», – подчеркнул собеседник. Он пояснил, что первый вариант предполагает транзит через Венгрию, Румынию и акваторию Черного моря.

    Второй путь пролегает над Австрией, Италией, нейтральными водами Средиземноморья и Турцией. Третий маршрут, по словам источника, включает пролет через Польшу или Чехию с Германией. После этого борт может выйти к нейтральным водам Балтики и зайти в воздушное пространство России в районе Санкт-Петербурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва и Латвия заранее запретили пролет правительственного самолета премьера Словакии Роберта Фицо на День Победы в Москве. Ранее Фицо сообщил о решении ряда стран ЕС не пускать его борт на парад Победы в мае 2025 года и об их последующей риторике о необходимости диалога с Москвой. В мае 2025 года словацкий премьер приехал в Москву на 80-летие Победы по удлиненному южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава Минэнерго США объяснил продление лицензии на продажу российской нефти
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Борящаяся с онкологией Симоньян обратилась к больным раком женщинам

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации