После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.
Глава Минэнерго США предрек скорое возобновление судоходства в Ормузе
Движение судов в стратегически важном Ормузском проливе возобновится в ближайшее время, считает глава американского минэнерго Крис Райт.
Глава американского министерства энергетики Крис Райт заявил, что восстановление судоходства в Ормузском проливе не потребует много времени, передает РИА «Новости». По его словам, процесс нормализации ситуации уже запущен и показывает позитивную динамику.
«Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо», – сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. Американский чиновник выразил уверенность в успешном разрешении ситуации вокруг одной из главных мировых транспортных артерий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана обсуждают соглашение о прекращении огня ради открытия Ормузского пролива.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи объявил о допуске судов в эту акваторию на две недели.
Американские военные применяют морские беспилотники для очистки данного маршрута от мин.