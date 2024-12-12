  • Новость часаКремль пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу
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    Запад загоняет мировую энергетику в ловушку
    Будущий глава ФБР пообещал расследование действий Зеленского
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    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    В Сирии собрались внедрить турецкую модель управления
    Евросоюз намерен разорвать топливные связи с Россией к 2027 году
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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 12:22 • Новости дня

    Долгов: России придется послать Украине еще один сигнал «Орешником»

    Долгов: России придется послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев лучше Запада усвоил первое предупреждение «Орешником». Американцы же, судя по всему, сигналы пока не усвоили, поэтому России придется отправить еще одно послание, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Пентагоне заявили, что Москва может вновь применить «Орешник» для ударов по Украине.

    «Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», – продолжил он.

    «Однако я думаю, нам придется еще раз отправить сигнал. Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации Байдена осталось чуть больше месяца. А команда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал «Орешника» считала», – подчеркнул собеседник.

    «На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», – напомнил эксперт.

    «Интересно то, что Киев явно усвоил предупреждение «Орешником» острее западных кураторов, но ничего сделать не может. Поэтому удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых ранее говорил Путин, вполне могут состояться», – отметил аналитик.

    Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска, сообщает ТАСС.

    Сингх добавила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Кроме того, Россия якобы применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины». Представитель Пентагона также заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер.

    Напомним, накануне стало известно, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS. Как сообщали в Минобороны, удар пришелся по военному аэродрому. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники. Ведомство подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    11 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом

    МИД назвал американский кредит Киеву на 20 млрд долларов за счет активов России «банальным грабежом»

    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кредит США режиму на Украине в 20 млрд долларов за счет замороженных активов России Москва расценивает как «банальный грабеж», у России есть возможности для ответного изъятия западных активов, заявил российский МИД.

    «Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути – украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    По мнению Москвы, такие действия не помогут Украине исправить ее экономическое положение. Министерство также отметило, что такие действия наносят ущерб мировой финансовой системе, зависящей от доллара как глобальной резервной валюты.

    Россия подчеркнула, что имеет достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия западных активов, находящихся в ее юрисдикции, с целью их использования для развития промышленного потенциала и инфраструктурных проектов.

    В МИД России также критически оценили политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, в стремлении ввести антироссийские санкции, игнорирует негативные экономические последствия для США, такие как рост государственного долга и финансовых пузырей.

    МИД подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал. В заявлении отмечается, что «воровство российских активов» лишь усилит дестабилизацию и так уже уходящего в прошлое «миропорядка, основанного на правилах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов; Украина озвучила условия получения Киевом кредита; The New York Times предполагает, что Дональд Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов после вступления в должность президента США.

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    12 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Российские войска без боя заняли мощный укрепрайон ВСУ у Красноармейска

    В украинских соцсетях пожаловались на «подаренный» российским войскам укрепрайон ВСУ у Покровска

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон вооруженных сил Украины, построенный украинской стороной у Покровска (украинское название города Красноармейска), так как ВСУ не отправили туда солдат, сообщили в украинских соцсетях.

    Указывается, что на строительство было потрачено несколько десятков миллионов гривен. Отсутствие там сил ВСУ связали с «неадекватными» решениями украинского командования. Поясняется, что российские войска заняли укрепрайон до того, как там появился хотя бы один солдат ВСУ. В соцсетях заявили, что украинское командование фактические «подарило российским войскам весь этот укрепрайон». Укрепрайон находится рядом с поселком Шевченко южнее Красноармейска.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

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    12 декабря 2024, 06:37 • Новости дня
    Опубликованы кадры освобождения Дарьино в Курской области

    Минобороны России показало кадры освобождения Дарьино в Курской области

    Опубликованы кадры освобождения Дарьино в Курской области
    @ кадр из видео tvzvezda.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На видеозаписи, предоставленной Минобороны России, показаны кадры освобождения тульскими десантниками села Дарьино в Суджанском районе Курской области.

    Дарьино дает возможность «контролировать подходы к другому населенному пункту, являющемуся плацдармом для действий наших войск на правом берегу», передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что Дарьино освобождала «штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения». Тульские десантники взяли под контроль дамбу, соединяющую правый и левый берега реки Снагость. Стремительная атака была поддержана огнем артиллерии и беспилотниками.

    На кадрах с беспилотников, предоставленных военным ведомством, запечатлено уничтожение украинских солдат, а также водружение российскими военными флагов России и воздушно-десантных войск.

    «Противник был очень серьезный. Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться», – рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамет. Он сообщил, что «двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», передает «Звезда».

    После зачистки домов и прилегающей территории ВСУ были выбиты из основного опорного пункта, который оборудовали в здании почты. ВСУ отошли и «окопались», но их позиции сровняли с землей артиллеристы и операторы ударных БПЛА. Несколько суток ВСУ пытались вновь захватить Дарьино, но украинские атаки были отбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

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    11 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский отверг идею рождественского перемирия

    Орбан сообщил об отказе Зеленского от рождественского перемирия и обмена пленными

    Зеленский отверг идею рождественского перемирия
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, сообщил Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что Венгрия приложила усилия для достижения мира в конце своего председательства в ЕС. Он выразил сожаление по поводу отказа украинской стороны, передает ТАСС

    «Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» – написал Орбан в своем микроблоге.

    По его словам, предложенное перемирие включало в себя широкий обмен военнопленными. Этот шаг планировался как часть усилий по стабилизации ситуации и был поддержан Венгрией в контексте ее председательства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    При этом Орбан заявил, что его часовой разговор с президентом России прошел на фоне наиболее опасных недель конфликта на Украине, подчеркнув важность дипломатических усилий для достижения мира.

    Президент России Владимир Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    12 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку беспилотника и ранение четырех бойцов в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Подобные попытки только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, атака БПЛА не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров пообещал в Telegram-канале ответить киевскому режиму за атаку беспилотника на Грозный. По его словам, подобные атаки лишь укрепляют веру в победу и желание расправиться с врагом. Он подчеркнул, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чеченской Республики готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

    Глава республики добавил, что сохранение безопасности в регионе для него принципиально важно и он не позволит «наркоманам, шайтанам или сатанистам» воплощать свои идеи.

    «Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», – заявил Рамзан Кадыров.

    Ранее Кадыров заявлял, что БПЛА был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном, ранены четыре бойца.

    До этого украинский БПЛА атаковал центр Грозного, удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, в результате чего пострадали мирные жители.

    Кадыров также сообщал о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне.

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    12 декабря 2024, 03:40 • Новости дня
    БПЛА сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном
    БПЛА сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова уничтожен беспилотник, четыре бойца караула получили легкие ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил в Telegram, что «дежуривший личный состав» был «в защищенных от подобных атак помещениях». БПЛА сдетонировал в воздухе.

    В результате повреждена кровля здания, выбиты стекла. Кроме того, упавшие фрагменты БПЛА привели к «небольшому пожару, который быстро потушили». Атака не нанесла зданию серьезных повреждений.

    Как полагает Кадыров, «смысл подобной жалкой акции» заключается только в том, чтобы у Киева появился повод «громко отчитаться перед своими западными хозяевами».

    На прошлой неделе украинский БПЛА атаковал центр Грозного. Удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, пострадали мирные жители.

    В октябре беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне, атака привела к гибели украинских пленных. Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне содержится до десяти украинских пленных.

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    11 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Зеленский назвал самые горячие направления для ВСУ

    Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных.

    Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.

    «Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.

    7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

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    12 декабря 2024, 07:33 • Новости дня
    В ОБСЕ заявили о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

    Спецпредставитель ОБСЕ Петр Мареш намерен курировать проекты по подготовке Украины к ЕС и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    ОБСЕ приступит к реализации более 20 проектов по подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО, заявил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш.

    Мареш заявил, что будет заниматься подготовкой Украины к вступлению в ЕС и НАТО, пишут «Известия».

    Мареш подчеркнул, что его роль не включает поставку ракет или F-16 и Abrams, но будет подготавливать Киев к будущему партнерству и членству в ЕС и НАТО».

    Мареш также отметил, что будет курировать более 20 проектов, которые востребованы украинской стороной.

    Россия неоднократно выражала свое несогласие с расширением ЕС и НАТО в сторону Украины, рассматривая это как угрозу своей безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий, которые находятся под контролем Киева, хотя формально приглашение в альянс должно охватывать всю Украину в границах 1991 года.

    Зеленский также настойчиво попросил Дональда Трампа поддержать вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО.

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    12 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Российские войска заняли несколько высоток в Курахово

    Рогов: Российские войска улучшили позиции в Курахово, заняв многоэтажные здания

    Российские войска заняли несколько высоток в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боев в Курахово российские войска заняли несколько многоэтажных зданий, улучшив свои позиции, однако район городского совета остается под контролем украинских сил.

    Российские войска улучшили свои позиции в городе Курахово Донецкой народной республики, заняв несколько многоэтажных зданий, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов. Он отметил, что в ходе боев российские силы продвинулись вперед, однако городская администрация пока остается под контролем ВСУ.

    Рогов уточнил, что бои продолжаются в районе городского совета Курахово. По его словам, украинские подразделения отошли частично в промзону, что позволяет российским войскам продвигаться по переднему краю. Однако, несмотря на продвижение, городская администрация пока не захвачена российскими силами.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись до здания городского совета в западной части Курахово.

    Ранее российские войска вошли  в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово, где продолжаются ожесточенные бои.

    Накануне Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.

    Российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

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    11 декабря 2024, 22:15 • Новости дня
    Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
    Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Севастополь, атака отражена «уверенно и спокойно», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО и Черноморского флота уничтожены пять беспилотников, еще два БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Он подчеркнул, что «никакие объекты в городе не пострадали».

    «Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки», – говорится в сообщении.

    Напомним, ВСУ также атаковали Таганрог ракетами и БПЛА. Повреждена котельная, но пострадавших нет.

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    11 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
    ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили формирования украинской армии в Харьковской области, в ДНР и Запорожской области, ВСУ понесли значительные потери, уничтожена боевая техника и живая сила.

    В Харьковской области группировка «Север» поразила десантно-штурмовую бригаду и пограничный отряд ВСУ, украинская сторона потеряла там до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила в Харьковской области и ДНР шесть бригад ВСУ, включая механизированные и аэромобильные, и отразила 11 контратак. ВСУ потеряли 515 военнослужащих и множество техники, включая три американских орудия М119.

    Южная группировка поразила семь бригад ВСУ в ДНР. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла 285 военнослужащих, боевые машины и два склада боеприпасов. Группировка «Центр» продолжила продвижение в ДНР, отразила 10 контратак. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли 440 военнослужащих.

    Группировка «Восток» поразила бригады теробороны и нацгвардии, отразила три контратаки. Противник потерял 150 военнослужащих и боевые бронированные машины.

    Группировка «Днепр» поразила позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Средства ПВО сбили 32 беспилотника и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Авиация и артиллерия поразили 141 скопление украинской армии. За время спецоперации уничтожены тысячи единиц военной техники Украины, включая 649 самолетов и 19 725 танков.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. В воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 08:19 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ рассказал о воюющих за ВС России бывших военных ВСУ

    Прозоров: Экс-военные Украины в батальоне Кривоноса сражаются за Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил России, воюя на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях, сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

    Василий Прозоров рассказал о подразделении, созданном из экс-военнослужащих Украины, воюющем на стороне Вооруженных сил России. По его словам, это батальон имени Максима Кривоноса, который действует на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях. Прозоров подчеркнул, что батальон состоит из бывших военнослужащих украинской армии и спецслужб, перешедших на сторону России для борьбы против киевского режима, передает ТАСС.

    Батальон, по заявлению Прозорова, не имеет проблем с пополнением. Он отметил, что численность подразделения превышает стандартное количество, предусмотренное для батальона.

    «Их реально много», – сообщил он.

    Кроме того, Прозоров отметил моральное разложение в вооруженных силах Украины, СБУ и других силовых структурах, подчеркнув, что некоторые подразделения сдаются в плен целиком. Он привел пример последнего случая на Харьковском направлении, где в плен сдалось подразделение с аппаратурой и квадрокоптерами. Также отмечены случаи сдачи в плен боевиков элитных подразделений, таких как «Азов» (признан террористическим, запрещен в России).

    Ранее Прозоров сообщал, что иностранцы покидают вооруженные силы Украины и высказываются о плохих условиях службы.

    Также бывший полковник СБУ Прозоров заявлял, что украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО.

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