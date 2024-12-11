Оппозиционер Аллуш: Сирия не станет исламским государством

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил ТАСС заявил, что проект построения исламского государства* не подходит сирийскому народу. «Проект исламской уммы не подходит сирийскому народу и вреден для него», – подчеркнул Аллуш.

Помимо этого, политик отметил стремление Сирии наладить отношения с другими странами на принципах невмешательства. Он подчеркнул, что основными задачами являются строительство стабильного государства и возвращение беженцев.

Аллуш также выразил желание Сирии сотрудничать с мировым сообществом на принципах уважения международного права и призвал международное сообщество помочь в восстановлении страны. «Мы в свободной Сирии приветствуем сотрудничество на принципах уважения международного права со всеми и надеемся, что каждый внесет свой вклад в ее восстановление», – добавил он.

В Сирии было сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, а исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир заявил о своих планах.

Конституция Сирии должна быть подготовлена за полгода, а переходный процесс должен завершиться через 18 месяцев с проведением референдума и выборов под наблюдением ООН.