Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Пентагон занялся поиском союзников для защиты интересов США в Сирии
Washington Post: США будут искать партнеров в Сирии для обеспечения безопасности страны
Американские ведомства ведут работу по оценке сирийских группировок для выбора потенциальных партнеров, которые соответствуют интересам безопасности США, сообщает Washington Post.
Как пишет ТАСС, газета Washington Post сообщила, что разведка США и Пентагон активно ищут потенциальных партнеров в Сирии. Целью является нахождение групп, которые бы соответствовали интересам безопасности США. Источник из оборонных кругов сообщил изданию о стратегии, направленной на оценку различных группировок в регионе.
Пентагон участвует в коллективной работе, используя данные ряда разведывательных ведомств США. Основное внимание уделяется оценке группировок, которые могут стать надежными союзниками для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии. Такие партнеры считаются необходимыми для противодействия угрозам и обеспечения стратегических интересов США в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает, Пентагон заявил о предотвращении применения химического оружия в Сирии, а Госдепартамент призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии.