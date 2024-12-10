Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера ХТШ
Небензя в шутку предложил США выдать за награду информацию о лидере ХТШ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с шутливым предложением к Соединенным Штатам, обещавшим вознаграждение за информацию о лидере группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в России и признана террористической организацией) Ахмеде аш-Шараа.
Ранее американский Госдепартамент объявил вознаграждение в размере 10 млн долларов за помощь в задержании аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, передает ТАСС.
«Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – в шутливой форме заявил Небензя в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.
Члены СБ ООН на закрытых консультациях обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, который планируют опубликовать в ближайшее время.
Газета ВЗГЛЯД также писала подробности о новом лидере сирийской вооруженной оппозиции Ахмеде аш-Шараа, известном как Абу Мухаммед аль-Джулани.