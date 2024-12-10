Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Пентагон заявил о предотвращении применения химоружия в Сирии
Пентагон обеспокоен возможными запасами химического оружия в Сирии
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о мерах США по предотвращению использования химического оружия в Сирии, подчеркнув важность партнерства.
Как передает ТАСС, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о возможных запасах химического оружия в Сирии. США, по ее словам, обеспокоены, что это оружие может быть использовано против американских сил или гражданского населения.
Сингх подчеркнула: «Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание». Она отметила, что США предпринимают усилия, чтобы предотвратить попадание химического оружия в руки тех, кто может его использовать против гражданских лиц или американских военных.
По словам Сингх, американские военные не участвуют непосредственно в этом процессе, а действуют через партнеров на местах. «У нас есть опыт в этом вопросе, и мы действуем через партнеров на местах, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», – отметила она.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, США обвинили свергнутые сирийские власти в применении химического оружия и «несправедливых задержаниях» граждан. Ранее СВР заявила о подготовке Западом провокации с химоружием в Сирии.