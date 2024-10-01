СВР сообщила о подготовке НАТО и Украиной провокации с химоружием в Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, спецслужбы западных стран и Украины намерены организовать инсценировку химической атаки, якобы проведенной сирийскими и российскими военными в Сирии, передает ТАСС.

По информации СВР, провокация разрабатывается совместно с террористическими группировками, действующими в сирийской провинции Идлиб. Целью инсценировки является дискредитация Дамаска и Москвы в международных организациях, таких как ООН и Организация по запрещению химического оружия.

В рамках этой операции планируется задействовать неправительственную организацию «Белые каски», которая, по словам СВР, «прославилась» на сирийской территории выполнением задач для британских спецслужб. «Такую организацию планируют использовать для изготовления фальшивых материалов о якобы осуществленных химатаках», – заявили в СВР.

Ранее Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории, чтобы обвинить Россию в провокации. В СВР сообщили, что новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет.