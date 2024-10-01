В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
СВР заявила о подготовке Западом провокации с химоружием в Сирии
СВР сообщила о подготовке НАТО и Украиной провокации с химоружием в Сирии
Спецслужбы НАТО и Украины, по данным СВР, планируют создать фальшивку о применении химоружия Сирией и Россией для дискредитации на международной арене, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).
Как говорится в сообщении, спецслужбы западных стран и Украины намерены организовать инсценировку химической атаки, якобы проведенной сирийскими и российскими военными в Сирии, передает ТАСС.
По информации СВР, провокация разрабатывается совместно с террористическими группировками, действующими в сирийской провинции Идлиб. Целью инсценировки является дискредитация Дамаска и Москвы в международных организациях, таких как ООН и Организация по запрещению химического оружия.
В рамках этой операции планируется задействовать неправительственную организацию «Белые каски», которая, по словам СВР, «прославилась» на сирийской территории выполнением задач для британских спецслужб. «Такую организацию планируют использовать для изготовления фальшивых материалов о якобы осуществленных химатаках», – заявили в СВР.
Ранее Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории, чтобы обвинить Россию в провокации. В СВР сообщили, что новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США, чтобы нарастить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет.