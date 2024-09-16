СВР: Украина готовила инсценировку ракетного удара на территории Киева

Украина с подачи США готовила инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому учреждению, сообщает ТАСС. Согласно информации Службы внешней разведки России, планировалось создать сценарий провокации, который включал бы в себя инсценировку удара по больнице или детскому саду на контролируемой Киевом территории.

В рамках этой инсценировки предполагалось добиться большого количества жертв, с целью привлечь внимание международных СМИ. Российская разведка отмечает, что кураторы из США поддерживали и направляли это мероприятие, чтобы создать негативное восприятие России на мировой арене.

Служба внешней разведки России утверждает, что данная провокация является очередной попыткой Киева дискредитировать Россию перед международной общественностью. Официальные представители России подчеркивают, что подобные действия украинской стороны являются бесчеловечными и опасными для мирных жителей.

Как отметили в СВР, «многочисленные кровавые провокации Киева» уже привели к тому, что мало кто верит в «невиновность украинских властей».

«Развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках», – отметили в спецслужбе, приведя в пример «циничную инсценировку в Буче, удар украинской ракетой по вокзалу в Краматорске и падение ракеты украинской ПВО на территории киевской больницы «Охматдет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что участие иностранных «постановщиков» в подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей не является новостью, их след наблюдается с самого начала конфликта здесь. Для примера ранее сообщалось, что провокации с участием иностранных специалистов уже происходили в других регионах Украины. Участие иностранных специалистов в украинских провокациях было подтверждено на высоком уровне, в том числе и международными организациями.