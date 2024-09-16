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    О чем МВФ начинает торговаться с Россией
    Подозреваемый в покушении на Трампа посещал Украину
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить частичное прекращение огня
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    Рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    ВС России поразили живую силу и технику ВСУ у Обухово под Киевом
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России
    Харрис заявила о «глубокой обеспокоенности» после нового покушения на Трампа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    8 комментариев
    16 сентября 2024, 09:48 • Новости дня

    СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению

    СВР: Украина готовила инсценировку ракетного удара на территории Киева

    Украина, по данным российских спецслужб, планировала инсценировать ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой ею территории, чтобы обвинить Россию в провокации.

    Украина с подачи США готовила инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому учреждению, сообщает ТАСС. Согласно информации Службы внешней разведки России, планировалось создать сценарий провокации, который включал бы в себя инсценировку удара по больнице или детскому саду на контролируемой Киевом территории.

    В рамках этой инсценировки предполагалось добиться большого количества жертв, с целью привлечь внимание международных СМИ. Российская разведка отмечает, что кураторы из США поддерживали и направляли это мероприятие, чтобы создать негативное восприятие России на мировой арене.

    Служба внешней разведки России утверждает, что данная провокация является очередной попыткой Киева дискредитировать Россию перед международной общественностью. Официальные представители России подчеркивают, что подобные действия украинской стороны являются бесчеловечными и опасными для мирных жителей.

    Как отметили в СВР, «многочисленные кровавые провокации Киева» уже привели к тому, что мало кто верит в «невиновность украинских властей».

    «Развитие украинского кризиса показывает, что Киев и его западные спонсоры отказываются учиться на своих ошибках», – отметили в спецслужбе, приведя в пример «циничную инсценировку в Буче, удар украинской ракетой по вокзалу в Краматорске и падение ракеты украинской ПВО на территории киевской больницы «Охматдет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что участие иностранных «постановщиков» в подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей не является новостью, их след наблюдается с самого начала конфликта здесь. Для примера ранее сообщалось, что провокации с участием иностранных специалистов уже происходили в других регионах Украины. Участие иностранных специалистов в украинских провокациях было подтверждено на высоком уровне, в том числе и международными организациями.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    15 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

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    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

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    16 сентября 2024, 08:29 • Новости дня
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни

    CNN: Зеленский хочет лишить жителей России комфортной жизни

    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что хочет сделать так, чтобы россияне лишились комфортной жизни, об этом он заявил в беседе с CNN.

    Глава киевского режима считает, что если жители России останутся без комфорта, в частности без электроэнергии и ощущения безопасности, то станут оказывать давление на президента Владимира Путина, передает RT.

    По словам Зеленского, это необходимо, чтобы Москва «села за стол переговоров» на украинских условиях.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату».

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    15 сентября 2024, 12:09 • Новости дня
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, ссылаясь на собственные источники, основная проблема заключается не в отсутствии разрешения на применение ракет, а в нежелании США делиться с Украиной необходимыми разведывательными данными. Отмечается, что без точных координат, полученных с помощью американских спутников и других разведывательных систем, ракеты Storm Shadow, использующие GPS для наведения, будут легко перехвачены российской ПВО или отклонятся от цели, передает «Коммерсант».

    «Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам»,– уточнил источник.

    В статье утверждается, что в администрации президента США Джо Байдена существуют разногласия по поводу поставок вооружений Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за более активную поддержку Киева, в то время как советник по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается более осторожной позиции.

    Как указал источник, даже если Байден не решится публично одобрить удары по российской территории, он может разрешить передачу Украине разведывательных данных, необходимых для эффективного применения ракет Storm Shadow. Однако пока этого не произошло.

    Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией.

    В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

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    15 сентября 2024, 15:51 • Новости дня
    В Киеве назвали фейком план прекращения огня на отдельных участках фронта
    В Киеве назвали фейком план прекращения огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Утверждения о так называемом плане победы Украины, который Киев намерен передать представителям США, являются фейком, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

    Он заявил, что издание Bild распространило фейк. Согласно утверждению Литвина, «из тех нескольких человек, которые сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», передает РИА «Новости».

    Ранее издание Bild сообщило, что Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта.

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    16 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием

    Боррель подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России

    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ некоторых стран Европы позволить вооруженным силам Украины наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что ЕС принял на себя обязательство оказать Киеву всю возможную помощь в «обороне». «Оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. Таким образом, «единой позиции ЕС по этому вопросу нет», сказал Боррель.

    Он полагает, что «нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней». Боррель считает, что позиция ЕС «подрывает доверие» к «решимости» Европы «поддерживать Украину». Боррель призвал продолжить обсуждение данной темы на Генассамблее ООН на следующей неделе.

    При этом он считает, что разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России не следует считать «вступлением в войну с Россией» или «подливанием масла в огонь».

    Напомним, президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории. В итоговом заявлении после их пятничной встречи не оказалось слов о разрешении ВСУ наносить удары западными ракетами вглубь территории России. На днях президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием будут означать войну НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на неспособность Киева оснастить четыре бригады ВСУ

    Зеленский заявил о неспособности Украины оснастить даже четыре бригады ВСУ из 14 необходимых

    Tекст: Антон Антонов

    Украине требуется подготовить 14 бригад ВСУ, но сейчас не удается оснастить даже четыре, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленского спросили, почему у ВСУ все еще нет необходимого количества вооружений, хотя США и Европа оказывают Украине помощь. Он ответил, что такая ситуация сложилась из-за «многих причин».

    «Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN. – Мы не оснастили даже четырех».

    Кроме того, затянувшаяся на восемь месяцев пауза, когда американский Конгресс не мог договориться о помощи Киеву, вынудила украинскую сторону задействовать все имевшиеся резервы, сказал он. Как заявил Зеленский, Украина «использовала все, что могла», было передано «то, что есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах», в которых сейчас нуждаются ВСУ. «Мы забрали все оружие, которое у них было», – заявил Зеленский.

    Напомним, Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

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    15 сентября 2024, 23:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.

    Накануне взрывы прогремели в Павлограде, Харькове и Херсоне.

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    15 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Дания впервые заключила сделку с украинским ВПК на производство САУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания впервые заключила договор с украинским ВПК на производство артустановок «Богдана», первые 18 САУ переданы в ВСУ, сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

    По его словам, это была первая заключенная сделка, в июле Дания разместила заказ украинским производителям на изготовление 18 САУ «Богдана», а в эти выходные их уже передали ВСУ, передает РИА «Новости».

    Поульсен добавил, что покупать оружие на Украине и обслуживать его гораздо проще, так как для этого требуется значительно меньше денег.

    Ранее глава украинского министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина якобы производит вооружения с дальностью полета до 1,5 тыс. км.

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    15 сентября 2024, 15:23 • Новости дня
    На Украине с февраля 2022 года «потеряли» более 270 тыс. единиц зарегистрированного оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 270 тыс. единиц оружия пропали либо были похищены на Украине с февраля 2022 года, сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на опрошенных военных экспертов и статистику сервиса «Опендатабот», специализирующегося на мониторинге государственных реестров Украины.

    Указанная цифра составляет 40% от общего количества зарегистрированного в едином реестре оружия, передает РИА «Новости».

    Среди моделей лидером является автомат АК-74, который украли или потеряли 51 008 единиц, при этом за неполный 2024 год украли или потеряли 78 217 единиц оружия, что больше, чем за весь 2023 год, и в четыре раза больше, чем до начала спецоперации.

    Глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин сообщил, что все потерянные автоматы непременно окажутся на черном рынке, а ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине «с каждым днем все ужаснее».

    Ранее ресурс пророссийского подполья сообщал, что сотрудники одного из военкоматов были засняты на камеру при продаже оружия, предположительно, иностранцам.

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    16 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В частности, сообщается о взрывах в городе Кривой Рог, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Киеве и Киевской области, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы произошли и в Киевской области Украины.

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