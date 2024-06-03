В МИД прокомментировали подготовку иностранцами провокации в Херсоне

Мирошник: Москва проинформирована о подготовке провокации с участием иностранцев в Херсоне

Tекст: Вера Басилая

Мирошник указал, что верификацией данной информации занимаются профильные ведомства, а МИД России полагается уже на предоставленные данные.

По его словам, след «иностранных постановщиков» просматривается с самого начала конфликта, ранее они искали «русский след», а теперь фальсифицируют доказательства якобы «преступлений России» для обсуждения на мировом уровне, передает РИА «Новости».

Он отметил, что подобные инсценировки, за которыми стоят «уши британских спецслужб» были в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске.

Ранее Мирошник назвал газете ВЗГЛЯД цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне

До этого стало известно, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей якобы при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре.