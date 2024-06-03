Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
В МИД прокомментировали подготовку иностранцами провокации в Херсоне
Мирошник: Москва проинформирована о подготовке провокации с участием иностранцев в Херсоне
Участие иностранных «постановщиков» в подготовке Киевом провокации в Херсоне с инсценировкой гибели мирных жителей не новость, их след просматривается с самого начала конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник указал, что верификацией данной информации занимаются профильные ведомства, а МИД России полагается уже на предоставленные данные.
По его словам, след «иностранных постановщиков» просматривается с самого начала конфликта, ранее они искали «русский след», а теперь фальсифицируют доказательства якобы «преступлений России» для обсуждения на мировом уровне, передает РИА «Новости».
Он отметил, что подобные инсценировки, за которыми стоят «уши британских спецслужб» были в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске.
Ранее Мирошник назвал газете ВЗГЛЯД цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне
До этого стало известно, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей якобы при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре.