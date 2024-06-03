Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Подполье сообщило о подготовке Киевом провокации в Херсоне
Подполье: В Херсоне готовится провокация с инсценировкой гибели мирных жителей
В Херсон из Киева приехали режиссеры и военные корреспонденты для оперативной инсценировки гибели мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии, сообщили представители пророссийского подполья города Херсона.
По словам подпольщиков, прибывшие в Херсон специалисты документального кино и военкоры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под контролем специалистов Великобритании и США. Общий контроль над ними осуществляется пятью специалистами ГРУ Минобороны Украины из состава подразделений ИПсО передает РИА «Новости».
Участник сопротивления заявил, что «провокаторы» будут снимать ранее разрушенные объекты и монтировать постановочные ролики, для съемки которых привлекут уже подготовленных СБУ националистически настроенных активистов. Видео опубликуют в интернете, и передадут в украинские и зарубежные СМИ.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев предупредил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении.