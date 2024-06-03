Подполье: В Херсоне готовится провокация с инсценировкой гибели мирных жителей

Tекст: Вера Басилая

По словам подпольщиков, прибывшие в Херсон специалисты документального кино и военкоры прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под контролем специалистов Великобритании и США. Общий контроль над ними осуществляется пятью специалистами ГРУ Минобороны Украины из состава подразделений ИПсО передает РИА «Новости».

Участник сопротивления заявил, что «провокаторы» будут снимать ранее разрушенные объекты и монтировать постановочные ролики, для съемки которых привлекут уже подготовленных СБУ националистически настроенных активистов. Видео опубликуют в интернете, и передадут в украинские и зарубежные СМИ.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев предупредил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении.