Парашютисты из России преодолели более 80 км с высоты 10 тыс метров

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы «Ростеха», российские парашютисты установили мировой рекорд по дальности прыжка с использованием парашютной системы «Дальнолет». Прыжок был осуществлен с высоты 10 тыс. метров, а расстояние, которое удалось преодолеть парашютистам, составило более 80 километров, передает РИА «Новости».

Испытание проводилось на Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова Минобороны России. Парашютисты десантировались из самолета Ан-72, передвигавшегося со скоростью 350 км/ч, при температуре за бортом -57°С. По словам представителей «Ростеха», такого достижения до сих пор не удалось повторить никому в мире.

Парашютная система «Дальнолет» специально предназначена для выполнения учебно-тренировочных и боевых прыжков с дополнительным снаряжением, включая кислородное оборудование и груз. Максимальная полетная масса системы составляет 190 килограммов. Аэродинамическое качество парашюта, равное четырем, позволяет парашютисту перемещаться на четыре километра по горизонту, теряя один километр высоты.

Также в «Ростехе» отметили, что «Дальнолет» стал первой в мире парашютной системой, которую можно использовать для прыжков из стратосферы. Проведенные испытания позволили увеличить максимальную высоту десантирования до 10 тыс. метров, обеспечивая возможность преодоления сверхдальних дистанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы, утверждая свои позиции в этой области. Ростех презентовал новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow, демонстрируя передовые технологии и разработки в области авиации. Парашютная система «Кадет-100» была передана на государственные испытания, являясь одной из важных разработок в парашютной индустрии России.