Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.0 комментариев
Ростех презентовал новейшую линейку парашютных систем на Dubai Airshow
Ростех впервые на Ближнем Востоке на выставке Dubai Airshow 2023 представляет линейку новейших парашютных систем, сообщили в госкорпорации.
Как сообщили в Ростехе, участники и гости выставки смогут ознакомиться с парашютами специального назначения «Дальнолет» и «Беркут 2», передает РИА «Новости».
«Дальнолет» предназначен для десантирования спецподразделений силовых ведомств с комплектом необходимого снаряжения. Система позволяет осуществлять десантирование с высот от 900 метров до 8 км, при этом дальность полета при прыжке с 8 км с учетом попутного ветра может достигать 60 км. Парашютная система специального назначения «Беркут 2» позволяет выполнять десантирование из летательных аппаратов всех типов. Парашют типа крыло позволяет обеспечить десантирование как отдельных парашютистов, так и группы парашютистов. При этом на подвесной системе возможно крепление грузового контейнера массой до 50 кг, что позволяет десантироваться с вооружением и другим необходимым оборудованием.
Как рассказали в авиационном кластере Ростеха, на Dubai Airshow 2023 отмечается значительный интерес зарубежных специалистов к российской парашютной технике. В рамках российской экспозиции также демонстрируются две контейнерные системы – УГКС-50 и СКГ-50 – для доставки грузов парашютистами. Первая позволяет крепить грузы общей массой до 50 кг при десантировании с высот до 10 км. Вторая дает возможность десантировать парашютиста вместе с грузом нестандартной геометрической формы весом до 50 кг с высот до 10 км.
Кроме того, Ростех презентует в Дубае двухместную парашютную систему «Тандем-400». С ее помощью можно выполнять учебно-тренировочные и прыжки по специальному заданию с высот до 8 км. В линейке парашютов для доставки крупногабаритных грузов представлена роботизированная система «Юнкер-ДГ-250», которая обеспечивает точную посадку в заданной точке благодаря использованию сигналов спутниковой навигации ГЛОНАСС. Точность приземления в стандартных метеоусловиях составляет порядка 100 метров.
Напомним, в ноябре 2022 года Ростех передал на государственные испытания парашютную систему «Кадет-100», предназначенную для замены основного десантного парашюта Российской армии Д-10.