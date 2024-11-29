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    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    29 ноября 2024, 11:44 • Новости дня

    Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы

    Три пары парашютистов впервые совершили прыжок из стратосферы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех организовал прыжок трех пар парашютистов из стратосферы на высоте 10 120 м, установив несколько рекордов и подтвердив возможности парашютной системы «Тандем-400».

    Госкорпорация Ростех организовала уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», установлены несколько мировых рекордов, сообщает ТАСС.

    Во время испытания три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны совершили прыжок, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

    Скорость самолета Ан-72, из которого производился прыжок, составляла 350 км/ч, а температура за бортом достигала минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Среди участников рекордного прыжка были Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

    Парашютная система «Тандем-400» была разработана Ростехом для выполнения как учебно-тренировочных, так и боевых прыжков. Она закрывает все потребности специалистов поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет десантироваться в паре с инструктором и перевозить до 225 кг грузов, включая кислородное оборудование и контейнеры.

    Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков отметил, что после испытаний рекордные прыжки станут нормой для этой системы. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, прыжки с высоты 10 км имеют практическую значимость, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать малозаметность для противовоздушной обороны. «Тандем-400» делает возможным выполнение таких задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех презентовала новейшую линейку парашютных систем на международной выставке Dubai Airshow. Россия передала парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. В России создали парашют для боевых водолазов.

    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    28 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Отряды «Барс» получили от Минобороны тяжелое вооружение

    Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнеметы и вездеходы для усиления

    Tекст: Александра Юдина

    Отряды «Барс» в этом году получили гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

    По его словам, добровольческие отряды «Барс» получили новое вооружение, передает журнал «Военные комиссариаты России». В этом году отряды были оснащены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами, передает РИА «Новости».

    «В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА противника – группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», – заявил генерал.

    Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки добавлены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение – огнеметчики с легкими пехотными огнеметами ЛПО-97. Для повышения мобильности роты оснастили мотовездеходами.

    Ранее Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России. До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.

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    27 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Китай начал расследование против министра обороны по подозрению в коррупции

    Financial Times: Китай начал расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня из-за подозрений в коррупции

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские власти начали расследование в отношении министра обороны Дун Цзюня по подозрению в коррупции. Это уже третье расследование в отношении действующего или бывшего министра обороны подряд.

    Власти Китая инициировали расследование против министра обороны Дун Цзюня в контексте коррупционного скандала, который охватил высшее руководство Народно-освободительной армии Китая, передает Financial Times. Источники издания в США сообщили, что Дун Цзюнь был назначен на пост в декабре 2023 года после увольнения его предшественника, также обвиненного в коррупции.

    По данным американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, Дун Цзюнь оказался под следствием из-за подозрений в коррупции. Это расследование стало частью более масштабной проверки внутри НОАК, направленной на выявление коррупционных схем. Дун Цзюнь является уже третьим министром обороны подряд, который оказался под следствием по подозрению в коррупции.

    Назначение Дун Цзюня в декабре 2023 года стало попыткой укрепить доверие к руководству НОАК после отставки предыдущего министра. Однако новые подозрения в коррупции ставят под сомнение эффективность антикоррупционной кампании, проводимой в Китае в последние годы. Власти продолжают бороться с коррупцией на всех уровнях, стараясь улучшить имидж армии и ее руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель правления Bank of China Лю Ляньгэ получил смертный приговор за взяточничество с отсрочкой исполнения на два года и конфискацией имущества. В Китае казнили трех педофилов, среди которых школьный учитель, рабочий и крестьянин, двое из которых были признаны виновными в серийных изнасилованиях. Бывшая глава округа в Китае Чжун Ян приговорена к 13 годам за коррупцию, имея 58 любовников и используя должностное положение для романтических связей.

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    28 ноября 2024, 03:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

    Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Добровольческие отряды «Барс» созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для противодействия угрозам со стороны Украины, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.

    Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

    Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

    Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

    Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

    До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.


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    26 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Минск заявил о готовности ответить на агрессию и вызовы

    Минск заявил о готовности ответить на любые агрессивные выпады и вызовы

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил о готовности Белоруссии отвечать на агрессию и вызовы, подчеркнув важность сотрудничества с Россией и модернизацию армии.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня», что Минск готов противостоять любым агрессивным выпадам и вызовам, передает РИА «Новости». В рамках интервью Муравейко подчеркнул, что белорусские вооруженные силы активно подготавливаются к возможным угрозам через всесторонние тренировки и учения, а также оснащаются современным вооружением отечественного производства.

    Муравейко отметил, что на текущий момент разрабатывается концепция безопасности Союзного государства Беларуси и России, в которой отражены основные направления совместных действий по защите национальных интересов и границ, а также взаимодействие с Россией как стратегическим союзником.

    Особое внимание уделяется задачам по охране границ и защите воздушных рубежей. «Все у нас, повторюсь, для этого есть: есть понимание, любовь к Родине, силы и средства для обеспечения безопасности», – заявил начальник генштаба.

    Кроме того, белорусские военные проводят анализ современных конфликтов в мире и используют полученные выводы для улучшения подготовки и развития армии. Муравейко подчеркнул, что армия Беларуси является «очень гибким и очень живым организмом», который стремится к быстрой адаптации и совершенствованию боевого мастерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что деструктивные силы готовы использовать любые меры для дестабилизации обстановки в стране, включая насилие и вред инфраструктуре.

    Военнопленный Александр Залесский сообщил, что ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране отключат интернет, чтобы предотвратить дестабилизацию и вмешательство из-за рубежа.

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    28 ноября 2024, 00:36 • Новости дня
    На поддержку оборонных предприятий выделили 1 трлн рублей

    ОПК получил 1 трлн рублей из бюджета для увеличения производственных мощностей

    Tекст: Максим Попов

    Правительство выделило около 1 трлн рублей на увеличение мощностей головных предприятий ОПК и кооперацию, что позволит увеличить производство востребованных вооружений.

    Как заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев, из федерального бюджета выделено около одного трлн рублей для наращивания производственных мощностей головных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

    Президентские решения позволили быстро увеличить производство особо востребованных образцов вооружения и техники, необходимых для специальной военной операции Вооруженных сил России. Эти меры также способствовали обеспечению кооперации между предприятиями, отметил он.

    Напомним, в июле правительство в три раза увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям ОПК на производство продукции гражданского назначения.

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    28 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности, заявил президент Владимир Путин.

    В стране открыто серийное производство таких систем, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    Путин до этого заявил, что сейчас ни одно из государств не имеет на вооружении системы «Орешник».

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    28 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Франция задумалась о создании баллистической ракеты на фоне успехов «Орешника»

    Франция начала переговоры о создании ракеты с дальностью более тысячи километров

    Tекст: Максим Попов

    Французские военные начали переговоры о создании новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более тысячи километров, обсуждая проект с генеральным управлением вооружений, сообщило Challenges.

    По данным издания, переговоры между генеральным штабом вооруженных сил Франции и генеральным управлением вооружений (DGA) проходят на высоком уровне и близки к завершению, передает ТАСС.

    В публикации подчеркивается, что успехи России, Израиля и Ирана в использовании баллистических ракет побуждают Францию к созданию схожего оружия. Новая ракета планируется с характеристиками, близкими к иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, с возможностью менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает ее перехват практически невозможным.

    Как отметили обозреватели, Минобороны Франции понадобится несколько сотен миллионов евро на реализацию проекта. Разработкой может заняться французская ArianeGroup.

    При этом, если проект окажется успешным, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA, в котором участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания, говорится в публикации.

    Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как отметили в Минобороны, все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

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    28 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: У России есть несколько готовых к применению аналогов «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником», заявил президент Владимир Путин на заседании ОДКБ в узком составе.

    «В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода», – цитирует Путина ТАСС.

    До этого он сообщал, что в России началось серийное производство «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» способен разлагать объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    28 ноября 2024, 05:57 • Новости дня
    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Bloomberg: Европа не сможет заменить США в поставках оружия для Украины

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны не смогут заменить США в поставках оружия Украине из-за ограниченных возможностей промышленности и зависимости украинской армии от американских боеприпасов, сообщило Bloomberg.

    Как отметили обозреватели, европейские страны не смогут восполнить недостаток вооружений у украинской армии, если новая администрация США откажется от предоставления военной помощи Киеву. ВСУ критически зависят от поставок американских боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, в то время как Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что победа на выборах Дональда Трампа может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае страны Старого Света будут вынуждены не только обеспечивать собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине без поддержки Вашингтона.

    Напомним, согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине. При этом 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

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    28 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея отказалась продавать оружие Украине

    SBS: Южная Корея отказалась продавать Украине ЗРК и радиолокационные станции

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений, сообщает канал SBS.

    По данным канала, правительство Южной Кореи отказалось удовлетворить просьбу Украины о поставках вооружений, что подтверждено высокопоставленными источниками, передает РИА «Новости».

    Исключением из списка поставок стали зенитно-ракетные комплексы «Чхонгун», радиолокационные станции для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, а также метательные заряды для 155-мм снарядов.

    По информации SBS, решение не связано с экономическими факторами, а обусловлено стратегическими соображениями и стремлением Южной Кореи поддерживать баланс отношений с другими странами в регионе.

    Ранее в ноябре Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине. При этом профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая заявил, что Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

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    27 ноября 2024, 02:51 • Новости дня
    Израильские самолеты атаковали юг Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удар по южным окраинам Бейрута, погибло 10 человек

    Израильские военные самолеты совершили авиаудары по предполагаемым объектам «Хезболлах» на юге Бейрута, в результате чего погибли не менее 10 мирных жителей, а 53 получили ранения.

    Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по покинутым жителями районам на юге Бейрута. Атаке подверглись кварталы Гобейри, Кафаат, Лейлаки и Харет-Хорейк. По словам источника в службе гражданской обороны, взрывы также прогремели в предместьях Хадас и Шуэйфат, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна.

    Эти удары были частью широкомасштабной операции против предполагаемых целей шиитской организации «Хезболлах». По данным ТАСС, во вторник количество авианалетов достигло рекордного уровня с начала ноября – 20 атак за один день. В результате погибло 10 мирных граждан и 53 получили ранения.

    Израильская армия шесть раз в течение суток предупреждала жителей о предстоящих воздушных атаках, настоятельно рекомендуя эвакуироваться из опасной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали мирных жителей к срочной эвакуации.

    В то же время Израиль заявил, что принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра. Однако, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

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    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

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    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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