Ростех организовал рекордное десантирование трех пар парашютистов из стратосферы

Три пары парашютистов впервые совершили прыжок из стратосферы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация Ростех организовала уникальное десантирование с использованием новейших парашютных систем «Тандем-400», установлены несколько мировых рекордов, сообщает ТАСС.

Во время испытания три пары парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны совершили прыжок, который был зафиксирован в Книге рекордов России.

Скорость самолета Ан-72, из которого производился прыжок, составляла 350 км/ч, а температура за бортом достигала минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Среди участников рекордного прыжка были Андрей Топорков, Андрей Морозов, Максим Ситайло, Юрий Колосков, Юрий Миронов и ведущий телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

Парашютная система «Тандем-400» была разработана Ростехом для выполнения как учебно-тренировочных, так и боевых прыжков. Она закрывает все потребности специалистов поисково-спасательных и специальных групп. Система позволяет десантироваться в паре с инструктором и перевозить до 225 кг грузов, включая кислородное оборудование и контейнеры.

Начальник отделения 929-го ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков отметил, что после испытаний рекордные прыжки станут нормой для этой системы. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, прыжки с высоты 10 км имеют практическую значимость, позволяя преодолевать большие расстояния и обеспечивать малозаметность для противовоздушной обороны. «Тандем-400» делает возможным выполнение таких задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех презентовала новейшую линейку парашютных систем на международной выставке Dubai Airshow. Россия передала парашютную систему «Кадет-100» на государственные испытания. В России создали парашют для боевых водолазов.