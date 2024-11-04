Подразделения ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Харьковской и Донецкой областях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение украинским формированиям, включая 71-ю аэромобильную и 95-ю десантно-штурмовую бригады. В результате были уничтожены свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции на переднем крае, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных и штурмовых бригад ВСУ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. По данным, отражены четыре контратаки штурмовых групп. Потери противника составили до 440 военнослужащих, танк и несколько артиллерийских установок.

В то же время подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. Отразив контратаку ВСУ, они нанесли поражение нескольким механизированным и десантно-штурмовым бригадам, уничтожив свыше 490 военнослужащих и несколько единиц техники.

Подразделения «Центр» также улучшили тактическое положение, отражая десять контратак украинских формирований в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер и несколько артиллерийских орудий.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, используемым ВСУ. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 42 беспилотных летательных аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России показало уничтожение гаубицы ВСУ с использованием боеприпаса «Краснополь», а также сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью.