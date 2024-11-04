Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
ПВО России уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Минобороны России заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО в ночь на 4 ноября сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка террористической атаки, сообщили в Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, удалось пресечь попытку атаки со стороны киевского режима, который использовал БПЛА самолетного типа для нападения на объекты на российской территории.
Министерство обороны уточнило, что дежурными средствами ПВО был уничтожен только один беспилотник над территорией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над российскими регионами, а при обстреле поселка Октябрьский под Белгородом четыре человека получили ранения.