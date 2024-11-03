Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
При обстреле поселка Октябрьский под Белгородом четыре человека получили ранения
В результате обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали четверо мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что поселок Октябрьский подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадали четверо мирных жителей.
По словам Гладкова, в ходе обстрела были зафиксированы разрушения, однако подробности о характере ущерба пока не уточняются. Глава региона уточнил, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и их жизням ничего не угрожает.
Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, что привело к ранению охранника сельскохозяйственного предприятия. Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет.