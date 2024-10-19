Гладков: Расчеты ПВО уничтожили несколько целей над Белгородом

Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы

Историк Скачко: После сноса памятников в честь победы над шведами в Полтаве Зеленский войдет в число «иудушек украинской истории»

Tекст: Олег Исайченко

«На поле под Полтавой в 1709 году взошло Московское царство, а из него вышла Российская империя. Предавая историю, Зеленский и вся нынешняя украинская власть ведет себя как Мазепа. Но ведь и закончат они точно так же», – напомнил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

«При этом Мазепа был одним из фаворитов Петра I – император называл его своим учителем в европейской политике. Мазепа – это выдающийся интриган и достаточно опытный политик своего времени, который на Украине правил как монарх. Поползновения конкурентов к власти он пресекал с невероятной жестокостью», – продолжил историк.

«Но главное: Мазепа никакой не борец за независимую Украину. Ее он расценивал как личный майорат. У него была договоренность о том, что в обмен на передачу Украины Карлу XII он получает огромный кусок земли на территории нынешней Белоруссии. Кстати, 95% казачества не нарушили присягу – с Мазепой ушли только его приближенные и так называемый полк сердюков – личная охрана Мазепы. Вот такие образцы для подражания у нынешних элит Украины», – посетовал собеседник.

«Вообще, в их пантеоне героев сплошные неудачники – Мазепа, Петлюра, Скоропадский, Бандера. Когда-то я их назвал «иудушки украинской истории». Петлюра, например, в 1920 году пришел на польских штыках в Киев в обмен на пять областей в Галиции и Волыни. А в 1926 году его застрелили. В общем, предатели заканчивают жизнь одинаково плохо. Снос памятников – это такое же «мазепинство» со стороны режима Зеленского. И их ждет та же участь», – резюмировал спикер.

Ранее стало известно, что в Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году. Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

Напомним, монумент Славы сооружен в 1806–1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 году, в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.