Якушев: «Единая Россия» проконтролирует модернизацию здравоохранения

Партия будет активно участвовать в реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения, сказал Якушев в ходе визита в новую поликлинику филиала городской клинической больницы в Тамбове, сообщается на сайте ЕР.

Якушев отметил, что в новом федеральном бюджете предусмотрено 420 млрд рублей на продолжение проекта. Он подчеркнул важность контроля за строительством объектов здравоохранения в регионах, чтобы они появлялись в действительно востребованных местах и соответствовали всем стандартам качества.

Семиэтажная поликлиника, рассчитанная на 1260 посещений в смену, включает взрослое и детское стоматологические отделения, женскую консультацию и другие отделения. Недавно здесь начал работать дневной стационар, а также размещена северная подстанция областной станции скорой медицинской помощи.

Модернизация первичного звена здравоохранения остается одним из ключевых направлений народной программы «Единой России».