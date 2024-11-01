Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
Якушев: «Единая Россия» проконтролирует модернизацию здравоохранения
«Единая Россия» проследит реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, на которую в федеральном бюджете 2025-2027 годов заложено 420 млрд рублей, сказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
Партия будет активно участвовать в реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения, сказал Якушев в ходе визита в новую поликлинику филиала городской клинической больницы в Тамбове, сообщается на сайте ЕР.
Якушев отметил, что в новом федеральном бюджете предусмотрено 420 млрд рублей на продолжение проекта. Он подчеркнул важность контроля за строительством объектов здравоохранения в регионах, чтобы они появлялись в действительно востребованных местах и соответствовали всем стандартам качества.
Семиэтажная поликлиника, рассчитанная на 1260 посещений в смену, включает взрослое и детское стоматологические отделения, женскую консультацию и другие отделения. Недавно здесь начал работать дневной стационар, а также размещена северная подстанция областной станции скорой медицинской помощи.
Модернизация первичного звена здравоохранения остается одним из ключевых направлений народной программы «Единой России».