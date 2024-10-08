СК: Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства трех жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел в начале августа 2024 года в Суджанском районе. В состав участников преступления вошли бойцы из различных бригад украинских сил, включая 22-ю отдельную механизированную бригаду, 80-ю десантно-штурмовую и 61-ю механизированную, а также представители иных военизированных и наемнических групп, передает ТАСС.

Следствие полагает, что преступление было совершено в условиях вооруженного конфликта. Убийство характеризуется особой жестокостью, что и стало основанием для возбуждения дела.

Ранее против боевиков ВСУ было возбуждено дело за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области.

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в результате действий ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД писала о преступлениях, которые совершили ВСУ в Курской области.

