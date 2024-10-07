  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
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    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля
    Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    Эксперт оценил значимость строительства АЭС в Казахстане
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Захарова прокомментировала возвращение посла в США Антонова в Россию
    Воронежский суд приговорил гражданина США к семи годам строгого режима
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 14:33 • Новости дня

    Против боевиков ВСУ возбуждено дело за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области

    СК возбудил уголовное дело против украинских боевиков за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Возбуждено уголовное дело против украинских боевиков после обстрелов эвакуационных пунктов в Кусрской области, сообщили в Следственном комитете России.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями о покушении на убийство и совершении террористического акта.

    По данным следствия, обстрелы велись из реактивных систем залпового огня в Большесолдатском районе Курской области. В результате были повреждены жилые дома, автомобили и объекты социальной инфраструктуры, следует из сообщениям в Telegram-канале СК.

    В ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данным преступлениям. В частности, будет проведена работа по выявлению и привлечению к ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, принявших участие в данных преступлениях.

    Ранее Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    Следственный комитет возбудил дело против украинских военных по факту убийства двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области с применением автоматического оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

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    7 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    В Киеве произошла серия мощных взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о работе ПВО в столице Украины

    В Киеве произошла серия мощных взрывов
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева раздались мощные взрывы, в результате которых у местных жителей затряслись стекла в окнах, а системы противовоздушной обороны активно работали, сообщили очевидцы.

    Украинское издание «Телеграф» сообщило о серии мощных взрывов, которые прогремели в центре Киева.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что активно работают системы противовоздушной обороны.

    «Дождь стеной, низкая облачность, сейчас работает ПВО, был как минимум один очень мощный взрыв», – поделился один из очевидцев, передает ТАСС.

    Ранее взрывы произошли в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, также сообщалось о взрывах в Киеве, окрестностях Харькова, в Сумах и Конотопе.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    7 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже

    Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.

    Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».

    «Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.

    Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

    Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда будет освобожден Красноармейск (Покровск), ВС Росии смогут продвигаться в направлении не только Запорожья, но и Павлограда – ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Противник пытается избежать этого, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВСУ начали выстраивать линию обороны на границе Днепропетровской области с ДНР.

    «Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

    Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

    Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

    При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

    Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

    «В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    «Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

    Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.

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    6 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом

    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила в Telegram-канале о гибели Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием».

    Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию. После этого он не раз задерживался полицией во время акций оппозиции. В 2022 году Дадин уехал в Польшу, позднее появились сообщения о том, что он вступил в одно из подразделений, воюющих на стороне ВСУ, отмечает МК.

    Журналист Андрей Медведев по этому поводу заметил, что при всех претензиях к власти «чиновники уходят, приходят, Россия остается». «Кто это понимает, становится русским героем. <...> Как нацбол Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондеры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

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    7 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска (Покровска), сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что линии обороны «впервые строят на дороге к Днепру». Со ссылкой на данные OSINT (разведка по открытым данным) указывается, что «линия с последнего времени проходит по границе» Днепропетровской области Украины и ДНР. Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    В сентябре сообщалось, что город Селидово на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон. ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла.

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    7 октября 2024, 13:36 • Новости дня
    TWZ: Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»

    TWZ: Обломки сбитого Су-57 российского БПЛА «Охотник» направили к западной разведке

    TWZ: Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

    Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к западной разведке, передает «Лента.ру».

    Как отмечает обозреватель издания Тайлер Роговей, обломки беспилотника могут представлять большую ценность для разведывательных целей.

    Российский «Охотник» способен выполнять сложные задачи в автономном режиме, включая ударно-разведывательные операции. Беспилотник использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях.

    Роговей напоминает, что российский «Охотник» впервые демонстрировался в 2019 году, его современное исполнение сохраняет многие из этих продвинутых возможностей.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что новейший дрон С-70 «Охотник» был потерян в зоне специальной военной операции.

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    6 октября 2024, 16:53 • Новости дня
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области

    СК возбудил дело против украинских военных, причастных к убийствам в Курской области

    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет возбудил дело против украинских военных по факту убийства двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области с применением автоматического оружия, сообщили в ведомстве.

    Как указали в СК, подозреваемыми являются участники 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы. Им инкриминируется убийство с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины на территории Суджанского района Курской области, передает РИА «Новости».

    Следствием установлено, что 11 августа украинские боевики, находясь на территории России, совершили преступление с использованием автоматического огнестрельного оружия. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 Уголовного кодекса РФ (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), а также по статье 205 УК РФ (террористический акт).

    Представитель СК РФ сообщил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

    В сентябре следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и теракта в отношении украинских боевиков, которые подорвали легковой автомобиль с людьми в Курской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

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    7 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка освободила Гродовку и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного в ДНР и Райполя в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 10 контратак украинских штурмовиков 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, немецкий танк Leopard, три бронемашины, три гаубицы «Мста-Б» и два американских орудия М119.

    Группировка «Восток» поразила формирования 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Разлива и Зеленого Поля в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 120 человек, БМП, американскую боевую бронированную машину HMMWV, две британские гаубицы FH-70, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Малой Токмачки, Новоданиловки (Запорожская область), Никольского и Велетенского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 80 человек, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов. На прошлой неделе Южная группировка освободила населенный пункт Желанное Второе в ДНР.

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    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

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    6 октября 2024, 17:34 • Новости дня
    Вертолеты Ка-52 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара, сообщили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, атаки проводились авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. В сообщении говорится, что после выполнения задач российские экипажи успешно осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По данным, поступившим от авианаводчика, в результате авиационных ударов был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск.

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    6 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    В Курской области «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Богдана»

    В Курской области уничтожена украинская САУ «Богдана» 155-мм калибра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области российские военные уничтожили украинскую самоходную установку «Богдана» калибра 155 мм с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» была уничтожена в Курской области, передает ТАСС. Это произошло благодаря прямому попаданию барражирующего боеприпаса «Ланцет». Данные об этом поступили от Минобороны России.

    Средства воздушной разведки обнаружили САУ «Богдана» в Сумской области, которая находилась в ведении ВСУ. После анализа собранной разведывательной информации было принято решение о нанесении огневого удара по вражеской установке. Как заявили в Минобороны, цель была поражена точным попаданием боеприпаса «Ланцет».

    Уничтожение САУ контролировалось средствами воздушной разведки, что позволило обеспечить объективный контроль операции и подтвердить результаты атаки. Российские военные отметили, что поражение установки «Богдана» стало значимым успехом в борьбе против украинской артиллерии на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, а также поразили в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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    6 октября 2024, 17:50 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России сообщило, что в воскресенье около 16.15 мск российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. В сообщении министерства говорится, что была пресечена попытка террористической атаки киевским режимом с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО в Белгородской области успешно сбила несколько воздушных целей.

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    7 октября 2024, 09:06 • Новости дня
    ВСУ оставили позиции в Цукурино в ДНР

    Украинские войска покинули важные оборонительные позиции в Цукурино в ДНР

    Украинские войска вынуждены были отступить с важнейших оборонительных позиций в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, сообщили в силовых структурах региона.

    ВСУ оставили позиции в поселке Цукурино вблизи Селидово в ДНР, которые играли ключевую роль в обороне, сообщает ТАСС. Источник в силовых структурах подчеркнул, что эти позиции имели стратегическое значение не только для Цукурина, но и для соседнего Селидова, что может повлиять на дальнейшее развитие событий в этом районе.

    Собеседник агентства отметил, что сложная оперативная обстановка для украинских войск наблюдается и в соседнем поселке Горняк. Это может свидетельствовать о возможных изменениях в линии фронта и потенциальных последствиях для оборонительных усилий ВСУ в регионе.

    Ранее сообщалось, что украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурино, что усилило российское давление на Селидовском направлении.

    Кроме того, российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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